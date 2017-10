Một phụ nữ 31 tuổi ở Nhật trải qua hơn 150 giờ làm thêm trong một tháng đã qua đời vì suy tim sung huyết.

Làm việc quá sức có thể giết chết bạn nếu bạn đã có bệnh tim

Theo người chủ lao động của cô và những cơ quan chức năng về lao động, nạn nhân tử vong vì làm việc quá sức.

Theo Time, mức căng thẳng cao có thể làm cho tim hoạt động nặng hơn bình thường mà trong những trường hợp hiếm hoi, các chuyên gia cho biết, có khả năng dẫn đến tử vong. Dưới đây là những điều cần biết về cái chết vì làm việc quá sức.

Căng thẳng ảnh hưởng đến tim thế nào?

Stress ảnh hưởng đến mọi người một cách khác nhau. Theo bác sĩ Alan Yeung, giám đốc y tế của Trung tâm sức khỏe tim mạch Stanford (Mỹ), có hai loại căng thẳng cảm xúc có thể ảnh hưởng đến tim. Cơn căng thẳng thường xảy ra đột ngột sau một sự kiện chấn thương, như tai nạn xe hơi hoặc động đất. Các hành vi không lành mạnh, như ăn uống kém hoặc không tập thể dục, cũng liên quan đến stress kinh niên do những giờ làm việc lâu làm tăng huyết áp hoặc cholesterol. Khi một người phải đối mặt với mức độ cao của một trong hai loại căng thẳng, nhịp tim và huyết áp của họ có thể tăng lên.

Mức độ cao của cả hai loại căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ đau tim và suy tim, chủ yếu là trong số những người đã có vấn đề về tim như bệnh tim, bác sĩ Yeung cho biết.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, suy tim xảy ra khi tim không bơm máu đủ để cung cấp đủ lượng máu giàu ô xy cho tế bào của cơ thể. Hơn 6 triệu người Mỹ bị suy tim (triệu chứng bao gồm hụt hơi, ho kinh niên, mệt mỏi, buồn nôn, căng thẳng hoặc thiếu cảm giác ngon miệng) và hơn 900.000 ca suy tim mới được chẩn đoán mỗi năm. Bất cứ ai cũng có thể bị suy tim, nhưng nó sẽ phổ biến hơn theo tuổi tác, và hầu hết những người bị suy tim có xu hướng đã trải qua tình trạng đau tim. Nó phát triển theo thời gian, và suy tim thường có thể được quản lý nhờ uống thuốc. Nếu không có can thiệp điều trị, suy tim có thể gây tử vong.

Tại sao có thể chết vì làm việc quá sức?

Theo bác sĩ Yeung, suy tim do căng thẳng có thể sẽ chỉ gây tử vong nếu có nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm thời kỳ căng thẳng kéo dài, tình trạng căng thẳng bất ngờ và có thể là do cơ tim bị suy yếu. Mặc dù dẫn tới tử vong do làm việc quá sức là khá hiếm.

Cách ngăn ngừa suy tim do làm việc quá sức

Những người có triệu chứng của bệnh tim nên thăm khám. Cũng có thể quản lý căng thẳng trước khi nó có thể gây hại cho bạn. Một số cách để giảm stress bao gồm tập thể dục, ăn uống lành mạnh, không hút thuốc, tìm kiếm thời gian yên tĩnh và nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình.

Ngọc Lam