Nữ 55 tuổi, nghỉ việc mức hưởng lương hưu là bao nhiêu?

Bạn đọc số 0941997XXX gọi đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Tôi là nữ, sinh tháng 12.1962, đến tháng 12.2017 tôi đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu. Mức lương hưu của tôi sẽ được hưởng thế nào?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thời điểm hưởng lương hưu như sau: Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà NLĐ đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 của tháng 1 năm liền kề sau năm mà NLĐ đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Như vậy, bạn sẽ bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 1.2018. Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định: 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Như vậy, mức % lương hưu bạn được hỏi bao nhiêu sẽ phụ thuộc số năm đóng BHXH của bạn. Ngoài ra, tiền lương hưu hàng tháng của bạn còn phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu đóng BHXH; tiền lương đóng BHXH là chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hay ở trong khu vực tiền lương do NSDLĐ quyết định...

Thoả thuận để chấm dứt HĐLĐ

Bạn đọc số 0973177XXX gọi đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Đơn vị sự nghiệp khi hết kinh phí được cấp cho chương trình thì có được chấm dứt HĐLĐ với NLĐ không?

Bạn đọc số 02839116XXX gọi đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Cty chúng tôi ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ, xong cho thuê lại lao động này. Cty thuê lại lao động phải giải thể, NLĐ đó không còn chỗ làm việc. Chúng tôi có được chấm dứt HĐLĐ với NLĐ này không?

Bạn đọc số 02837661XXX gọi đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: Cty tôi có NLĐ thực sự sức khỏe không tốt, không đủ điều kiện để làm việc. Thế nhưng, bác sĩ vẫn chứng nhận là đủ sức khỏe làm việc. Bây giờ, chúng tôi muốn chấm dứt HĐLĐ với NLĐ này thì phải làm sao?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 36 BLLĐ 2012 quy định các trường hợp chấm dứt HĐLĐ: 1. Hết hạn HĐLĐ, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này (Cán bộ CĐ không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ CĐ mà hết hạn HĐLĐ thì được gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ - PV). 2. Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ. 3. Hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ. 4. NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại điều 187 của bộ luật này. 5. NLĐ bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của toà án. 6. NLĐ chết, bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. 7. NSDLĐ là cá nhân chết, bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 8. NLĐ bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 điều 125 của bộ luật này. 9. NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điều 37 của bộ luật này.10. NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điều 38 của bộ luật này; NSDLĐ cho NLĐ thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đối với trường hợp thứ nhất: Như vậy, không có quy định nào của pháp luật cho phép chấm dứt HĐLĐ khi đơn vị sự nghiệp hết kinh phí của chương trình. Do vậy, tốt nhất hai bên nên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ theo khoản 3, điều 36 BLLĐ hoặc cho NLĐ nghỉ việc vì lý do kinh tế.

Đối với trường hợp thứ hai: Trước hết, phải xác định là NLĐ ký HĐLĐ với Cty của bạn chứ không phải Cty thuê lại lao động. Do Cty bạn không chấm dứt hoạt động nên Cty của bạn không thể chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đó. Do vậy, tốt nhất hai bên nên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ theo khoản 3, điều 36 BLLĐ.

Đối với trường hợp thứ ba: Việc khẳng định NLĐ có đủ sức khoẻ để làm việc hay không thuộc quyền, trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, chứ không phải do nhận định mang tính cảm tính của Cty bạn. Nếu muốn chấm dứt HĐLĐ với NLĐ, thì bạn nên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ theo khoản 3, điều 36 BLLĐ.

Được nghỉ việc trước khi hết hạn tạm đình chỉ công việc

Bạn đọc số 00923XXXX gọi đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961.360.559 hỏi: HĐLĐ của tôi không xác định thời hạn. Tôi viết đơn xin nghỉ việc báo trước 45 ngày. Nhưng chưa hết hạn thì Cty ra quyết định tạm đình chỉ công việc của tôi thời hạn 90 ngày. Vậy hết thời hạn báo trước 45 ngày tôi có được nghỉ việc không?

Văn phòng Tư vấn Pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 129 BLLĐ 2012 quy định: 1. NSDLĐ có quyền tạm đình chỉ công việc của NLĐ khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để NLĐ tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của NLĐ chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. 2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, NLĐ được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc. 3. Trường hợp NLĐ bị xử lý kỷ luật lao động, NLĐ cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. 4. Trường hợp NLĐ không bị xử lý kỷ luật lao động thì được NSDLĐ trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Khoản 3, điều 37 BLLĐ 2012 quy định: NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho NSDLĐ biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại điều 156 của bộ luật này (lao động nữ có thai nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền - PV). Như vậy, bạn có quyền nghỉ việc khi báo đủ 45 ngày. Việc đình chỉ công việc của Cty đối với bạn sẽ không có giá trị sau ngày bạn có quyền nghỉ việc.

