Từ tỉnh Kiên Giang lên thăm dì ruột tại huyện Củ Chi, TP.HCM, nữ sinh lớp 9 bị nam thanh niên thuê trọ gần đó, giao cấu dẫn đến có thai.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Đỗ Nguyệt C. (SN 1976, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho biết, ngày 10/5, con gái bà là Đỗ Thị T.N. (SN 2003, học sinh lớp 9, học trường THCS G.Q. tại Kiên Giang) lên nhà dì ruột là Đào Ngọc Ch. tại xã Trung An, huyện Củ Chi chơi.

Ngày 14/5, em N. bị thanh niên tên D.M.T. (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú xã Trung An, huyện Củ Chi) dùng dao đe dọa để quan hệ tình dục.

Trong đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, mẹ bé N. cho biết: “Con tôi còn nhỏ, chưa đầy 14 tuổi, lại bị T. đe dọa nếu nói với ai sẽ bị giết nên bé không dám nói với ai.

Thời gian gần đây, con tôi có biểu hiện bất thường, mặt xanh xao, thường nôn ói. Ngày 13/9, bé N. đi học bị xỉu nên tôi đưa đến phòng khám ở địa phương thì bác sĩ nói cháu có thai 17 tuần. Lúc này, cháu mới dám khai toàn bộ vụ việc”.

Mẹ bé N. chia sẻ câu chuyện với PV báo Người Đưa Tin.

Cũng theo bà C, sau khi phát hiện vụ việc, bà C. đã mời D.M.T. về quê Kiên Giang để nói chuyện.

Tại đây, T. khai nhận toàn bộ vụ việc và chờ ngày bé N. sinh con sẽ giám định ADN rồi tổ chức đám cưới và nuôi con.

Tuy nhiên, bà C. cho biết, T. không thực hiện lời hứa với gia đình bà. Đồng thời, hành vi của T. là vi phạm pháp luật, đã xúc phạm nhân phẩm con gái bà. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 16/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã tiếp nhận thông tin báo cáo từ Công an xã Trung An, huyện Củ Chi.

Theo báo cáo này, D.M.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi giao cấu với em Đỗ Thị T.N. (sinh ngày 10/8/2003).

Tuy nhiên, đến ngày 25/9, gia đình bà C. rút đơn tố cáo đối với hành vi của D.M.T..

Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu gia đình cung cấp hình ảnh cho việc trưng cầu giám định nhưng gia đình chưa hợp tác.

Đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết, để có cơ sở xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cơ quan điều tra đang tiếp tục trưng cầu giám định, tiếp tục làm rõ để có căn cứ khởi tố vụ án.

Lành Nguyễn