Ba đối tượng xông vào dùng roi điện chích, dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến 2 thanh niên bị thương rất nặng.

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Thái Niên (34 tuổi), Thạch Minh Tuấn (29 tuổi) và Danh Khánh (22 tuổi), cùng ngụ ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng: Vào khoảng 23 giờ ngày 11-9, nhóm của Niên, Tuấn và Khánh đang nhậu tại một quán nhậu ở ấp Chuồng Vích thì Phạm Phú Q. và Nguyễn Văn C. (ngụ Phú Quốc) đến đập cửa, kêu chủ quán cho vào nhậu.

Cho rằng đêm khuya mà Q. và C. đến gây ồn ào, làm ăn nhậu mất ngon nên nhóm của Niên, Tuấn và Khánh bỏ ra về, sau đó mang hung khí quay lại quán tìm Q. và C. Tại đây, Niên, Khánh và Tuấn xông vào dùng roi điện chích, dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến C. và Q. bị thương rất nặng. Nhờ được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên 2 nạn nhân thoát chết.

HOÀNG TUẤN