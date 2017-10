Chiều 18/10, ông Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, xác nhận các hộ sinh đã xử lý chậm trễ vì ngủ trong ê kíp trực.

Thông tin tiếp về vụ người nhà sản phụ tố bác sỹ tắc trách khiến thai nhi tử vong trong lúc sinh, chiều 18/10, ông Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, xác nhận các hộ sinh đã chậm trễ vì ngủ trong ê kíp trực.

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Nguyễn Thị Hải, 33 tuổi, trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) nhập viện chờ sinh con lần hai lúc 11h30' ngày 13/10. Qua quá trình khám, theo dõi, do không phát hiện dấu hiệu bất thường nên được chỉ định sinh thường. Đến khoảng 3h sáng ngày 14/10, thai phụ chuyển dạ và vỡ ối, 25 phút sau, cháu bé được sinh ra nhưng đã tử vong.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nơi xảy ra sự việc.

Vì cho rằng nguyên nhân khiến cháu bé bị tử vong là do các hộ sinh, bác sỹ tắc trách, không can thiệp kịp thời vì ngủ trong ca trực nên người nhà sản phụ đã làm đơn tố cáo. Cũng theo người nhà sản phụ, do quá xót ruột nên lúc này có đưa một “bao thư” cho các hộ sinh, bác sỹ.

Ông Trần Văn Thích, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua tìm hiểu vụ việc theo đơn tố cáo, Bệnh viện xác nhận phản ánh của người nhà sản phụ là đúng. Cụ thể, lúc sản phụ chuyển dạ và vỡ ối có 2 nữ hộ sinh trong ca trực đang nằm ngủ nên có sự chậm trễ trong can thiệp.

“Thông tin này đã được làm rõ, khi sản phụ này vỡ nước ối và vào phòng sinh thì 2 nữ hộ sinh vẫn đang ngủ. Vì đang ngủ nên lúc người nhà vào gọi còn mơ mơ màng màng, khoảng 5 – 7 phút mới dậy... Thông tin người nhà phản ánh là đúng vì khi gia đình vào thì chỉ có 1 thực tập. Đến khi gọi thì các nữ hộ sinh dậy chậm trễ, kíp trực cũng đã ghi nhận về điều này. Vì vậy, trong đợt tới chúng tôi sẽ kiểm điểm, xử lý” -ông Trần Văn Thích cho biết thêm.

Cũng theo ông Trần Văn Thích, có chuyện người nhà sản phụ đặt 1 triệu đồng trên bàn của kíp trực nhưng không thể xác định được có hay không chuyện vòi vĩnh tiền. Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận của Hội đồng chuyên môn. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến cháu bé sơ sinh tử vong trong khi chuyển dạ nghi sa dây rốn bên ngôi. Quá trình theo dõi sản phụ từ lúc vỡ ối đến khi sinh chưa sát. Quá trình sổ thai quá nhanh nên không tiên lượng được độ nặng để xử trí./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên