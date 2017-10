Phạm Hương - Minh Tú - Kỳ Duyên là 3 huấn luyện viên chính thức của The Look Việt Nam 2017 - gương mặt thương hiệu phiên bản online.

Hoa hậu Kỳ Duyên

Sau rất nhiều scandal đáng tiếc, Kỳ Duyên bây giờ đã trưởng thành và gai góc hơn nhiều. Cô đã nỗ lực xây dựng hình ảnh trong gần 1 năm qua và lần tham gia The Look với vai trò huấn luyện viên, Kỳ Duyên muốn: "Khẳng định tài năng của bản thân".

Dù chỉ mới 21 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ so với vị trí mà cô đảm nhận và tiền lệ chưa từng có ai trước đó, liệu rằng Kỳ Duyên có thể bức phá để xác lập một giới hạn mới cho bản thân? Nhất là khi cô đối đầu với 2 "chị đại" Phạm Hương và Minh Tú. Nói về cơ duyên này, cô chia sẻ: "Kỳ Duyên nhận được lời mời cũng rất mới từ nhà sản xuất The Look và khi cơ hội đến Kỳ Duyên đã nhanh chóng nắm bắt vì muốn thử thách bản thân tham gia vào chương trình truyền hình thực tế. Có thể kinh nghiệm của Kỳ Duyên ít hơn nhưng không hề "trắng tay" trong việc làm việc với các thương hiệu".

Thử thách bản thân là cách làm để các nghệ sĩ nâng tầm tên tuổi

Được biết thêm, đồng hành cùng cô trong xuyên suốt những tập ghi hình của The Look còn có stylist trẻ Mạch Huy, cặp đôi vàng trong làng make up và làm tóc: Quân Pu - Pu Lê. Hình ảnh Kỳ Duyên mang tới The Look sẽ là cá tính, trendy, đón đầu các xu hướng thời trang thịnh hành của giới trẻ.

Cuối cùng cô cũng không quên nhắn nhủ tới người hâm mộ: "Kỳ Duyên đã quay trở lại, mọi người hãy chờ đợi. Sẽ rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón".

Kỳ Duyên có làm được những điều mà người hâm mộ đang kỳ vọng ở cô

Thiếu kinh nghiệm là một trong những yếu thế mà Kỳ Duyên phải vượt qua khi đảm nhận huấn luyện viên The Look

"Đường dài mới biết ngựa hay", liệu rằng nữ huấn luyện viên 21 tuổi - trẻ nhất lịch sử huấn luyện viên Việt Nam có làm nên trò trống gì? Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất!

Nhã Phong