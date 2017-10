Đã có nhiều vụ án giết người xảy ra mà hung thủ ít ai có thể ngờ tới là những người hàng xóm thường xuyên qua lại.

Đa số vụ án xảy ra có động cơ cướp tài sản, đây là một lời cảnh tỉnh đối với những người thường xuyên mang nhiều trang sức trên người, nhất là phụ nữ ở nông thôn, được con cháu sắm cho chiếc vòng vàng, hoa tai, dây chuyền để diện mà không biết, đó chính là miếng mồi ngon đối với bọn thủ ác.

Rủ hàng xóm vào nhà gây án

Một vụ án thương tâm vừa xảy ra tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) khiến dư luận xôn xao, khi mà không khí náo nức Trung thu cận kề, thì gia đình bà Lê Thị San (77 tuổi, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lại phải sống trong những ngày đau đớn bởi bà San đã bị kẻ thủ ác cướp đi mạng sống một cách tàn nhẫn.

Ngày 1-10, thấy bà San ra khỏi nhà mãi không về, người nhà mới tá hỏa đi tìm. Mất bao công sức tìm kiếm không thấy, con cháu bà San đã thông báo lên cơ quan Công an về vụ mất tích bí ẩn này. Ngay lập tức, Công an huyện Vĩnh Tường đã tổ chức lực lượng tìm kiếm thì phát hiện xác bà San trong bao tải, đặt ở bụi chuối cách nhà chưa đến 1km.

Đối tượng Trần Văn Hùng.

Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngay lập tức đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường. Qua đó xác định bà San tử vong do các vết thương ở đầu, hộp sọ có dấu hiệu rạn nứt, chảy máu trong. Đặc biệt trên người nạn nhân không còn tài sản nào đáng giá.

Từ đó có thể xác định động cơ gây án ban đầu là cướp tài sản. Với mục tiêu phá được vụ án trong thời gian sớm nhất, các mũi trinh sát đã được cử đi xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn ngay trong đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, CQĐT đã xác định được nghi phạm gây án là Trần Văn Hùng (40 tuổi) là người cùng xã với nạn nhân. Ngay từ lúc đầu, Hùng đã là đối tượng tình nghi số một nên được triệu tập điều tra.

Ban đầu, tên này tỏ ra lạnh lùng và quanh co chối tội, đôi lúc hắn còn cười với các điều tra viên, kiểu vô can, nhưng hắn không thể nào trả lời được một số câu hỏi có tính chất "mở khoá" vụ án và những lập luận sắc bén của điều tra viên, cũng như khi nhìn thấy người lái taxi chở hắn đi bán vàng tại cơ quan Công an, mặt Hùng biến sắc và không lâu sau đó, hắn buộc phải thừa nhận mình là kẻ sát hại bà San để cướp tài sản.

Theo như lời khai của Hùng, sáng 1-10, bà San có đến nhà để xin cau nhưng Hùng nói không có. Tuy nhiên, thấy trên người bà đeo nhiều vàng, hắn đã xô đẩy bà San vào nhà rồi dùng thanh sắt đánh vào đầu. Khi nạn nhân đã tử vong, Hùng tháo dây chuyền, hoa tai rồi giấu xác bà San vào túi nilon, trùm bao tải bên ngoài rồi đem giấu vào bụi chuối.

Sau đó, tên này thu dọn hiện trường, ra đầu làng gọi taxi đi ra hiệu vàng bán số tài sản cướp được lấy 17 triệu đồng. Ngay sau khi lấy lời khai, Công an đã thu giữ dây chuyền và hoa tai vàng tại hiệu vàng Hùng bán, đồng thời tiến hành thu hung khí hắn đã dùng để gây án.

Tang vật vụ án.

Vụ án được gỡ nút, người dân nơi đây tỏ ra hết sức bàng hoàng khi kẻ giết người lại là hàng xóm sống cùng nhau hàng chục năm nay. Nói về quá trình đi tìm người thân, anh Phan Bá Mạnh (SN 1987, gọi bà San bằng bác ruột) cho biết, khi biết bà San mất tích, gia đình đã đi tìm từ 12 giờ trưa nhưng không ai nghĩ bà lại bị sát hại.

Gia đình đã huy động hàng trăm người tìm kiếm khắp các ngõ ngách, bờ sông, bờ ao nhưng không có kết quả. Đúng lúc ấy thì nhận được thông tin từ cháu nội bà San cho biết sáng ngày hôm đó, Hùng có đến rủ bà San qua nhà chơi, mẹ của Hùng đang đợi ở nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình bà San đã đi báo với cơ quan Công an.

Cũng theo anh Mạnh, người nhà nạn nhân ngay sau đó đã đi tìm Hùng nhưng hắn không có nhà. Khi tình cờ gặp Hùng ngoài đường, anh Mạnh đã túm cổ áo hắn hỏi về việc bà San mất tích nhưng tên này tỏ ra rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 18 giờ 30 phút, Công an xã đã mời Hùng xuống làm việc nhưng thái độ của hắn hết sức bình thản.

Nơi đối tượng giấu xác bà San.

Gia đình bà San càng có lí do nghi ngờ Hùng hơn bởi trước đó vài ngày, người dân trong thôn thấy Hùng lảng vảng trước nhà bà San. Ngày xảy ra án mạng, Hùng cũng đã rủ ba cụ bà đi vào nhà anh ta với ý định cho cau trầu, nhưng không ai vào. Đến khi bà San đồng ý đến nhà thì bị hắn sát hại.

Đại tá Hà Văn Chí - Trưởng phòng PC45, người trực tiếp cùng các đơn vị phá án kể lại rằng, sau khi xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng, cơ quan điều tra đã xác định Hùng là nghi can số 1. Khi được triệu tập lên cơ quan làm việc, Hùng tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng, dù các điều tra viên hỏi gì hắn cũng chỉ cười và không chịu nói bất cứ điều gì.

Theo nhận định của các điều tra viên, sở dĩ Hùng bình tĩnh như vậy vì hắn cho rằng mọi dấu vết đã bị xóa, Công an không có bằng chứng, không thể kết tội được nên không hề sợ hãi. Cuộc đấu trí diễn ra căng thẳng cho đến khi người lái taxi chở Hùng đi bán vàng xuất hiện thì tên này mới giật mình, hắn đổ sụp xuống như cây chuối. Hắn không còn giữ được sự bình tĩnh như trước và phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hùng là đối tượng không nghề nghiệp, hiện hắn đang nợ khá nhiều người và không còn cách nào khác là phải đi giết người cướp của vì các chủ nợ luôn thúc ép hắn phải trả. Hùng đã có một đời vợ và hai đứa con, hiện tại hắn đang sống cùng mẹ ruột ở địa phương.

Do thiếu tiền tiêu xài nên Hùng đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản, mục tiêu nhắm đến là các cụ bà thường xuyên đeo vàng trên người.

Mối hoạ đến từ hàng xóm

Chỉ cách ngày xảy ra vụ án ở Vĩnh Phúc chừng gần 3 tuần, một vụ án mạng với tính chất cực kì nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) do ham mê cờ bạc nên sinh ra nợ nần túng thiếu.

Biết được bà Nguyễn Thị Huấn, hàng xóm thường xuyên ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Ngày 11-9-2017, Thảo đến nhà bà Huấn giả vờ mua thuốc bảo vệ thực vật và lợi dụng khi bà Huấn quay đi, Thảo đã dùng chày tấn công liên tiếp cho tới khi bà Huấn tử vong.

Gây án xong, Thảo đập con lợn đất trong nhà bà Thảo để lấy tiền rồi cầm điện thoại của nạn nhân về, vứt hung khí xuống ao nhà mình. Sáng sớm hôm sau, người dân địa phương tới nhà bà Huấn mua hàng thì phát hiện vụ việc nên cấp báo tới cơ quan Công an.

Xác định đây là một vụ án mạng hết sức nghiệm trọng, gây xôn xao trong dư luận quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh đã hết sức khẩn trương để tìm ra hung thủ. Một chuyên án đã được thành lập để truy tìm kẻ thủ ác, với định hướng ban đầu là một vụ giết người, cướp tài sản và nghi vấn đưa ra là kẻ trộm đã đột nhập vào nhà, bị bà Huấn phát hiện nên ra tay giết hại.

Bị cáo Lê Hoàng Ngởi giết người hàng xóm để cướp 5 chỉ vàng bị Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tù chung thân.

Sau đó, hơn 200 người đã được triệu tập để xác minh và sàng lọc. Dĩ nhiên, người hàng xóm của bà Huấn là Nguyễn Thị Thảo cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Theo các trinh sát cho biết, sau khi bà Huấn mất, dù là hàng xóm nhưng Thảo vẫn đi làm bình thường, cho đến tận tối mới sang phúng viếng.

Ngoài ra, thông tin về việc Thảo là một người mê cờ bạc dù đang nuôi hai con chưa thành niên và mẹ già cũng khiến ả trở thành một đối tượng hết sức đáng nghi.

Sáng 21-9, Thảo bị triệu tập lên trụ sở CQĐT, sau nhiều giờ đấu trí với những chứng cứ thuyết phục thì đến tối cùng ngày, kẻ giết người đã phải thú nhận hành vi dã man của mình. Thảo còn khai nhận, để tránh bị phát hiện khi bỗng dưng có tiền chi tiêu một cách thoải mái, ả chỉ mua một vài thứ lặt vặt từ tài sản cướp được. Sau đó cơ quan chức năng đã thu giữ 27 triệu đồng, là số tiền Thảo lấy của nạn nhân sau khi gây án.

Chiều 2-10, Đại tá Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương thành tích phá án của các cán bộ, chiến sĩ và trao thưởng nóng cho các đơn vị tham gia chuyên án. Đó cũng là sự khen thưởng xứng đáng cho những chiến sĩ đã hết mình vì công cuộc chống tội phạm, giải toả nỗi hoang mang cho quần chúng nhân dân.

Đại tá Phạm Văn Sơn cảnh báo, người dân sinh sống ở vùng nông thôn, đặc biệt là những người phụ nữ có tuổi cần hết sức cảnh giác khi đeo nhiều trang sức trên người. Cách tốt nhất bảo vệ mình là đừng tạo cơ hội phạm tội cho kẻ khác.

Theo Hiền Phong (CSTC)