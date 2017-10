Xông vào quán karaoke ở Long An, hàng chục đối tượng dùng dao, mã tấu, súng điện... uy hiếp nhân viên gây náo loạn khu vực. Một người bị các đối tượng này chém gây thương tích khắp người và phải khâu 31 mũi.

Vụ việc xảy ra tại quán karaoke Pha Lê nằm trong khu dân cư Long Hậu 1, xã Long Hậu, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thông tin với báo chí, ông Phan Hoài Nam (49 tuổi), đại diện quán karaoke cho biết, tối ngày 24/9, một nhóm đối tượng khoảng hơn 20 người đeo khẩu trang, cầm dao, tuýp sắt, mã tấu... bất ngờ ập vào quán đánh, đâm chém, loạn xạ.

“Các đối tượng trên rất manh động. Họ ùa vào bất ngờ. Chúng tôi hạ cửa cuốn xuống nhưng nhiều thanh niên đưa tay cản lại để xông vào. Thấy chúng tôi dùng bình chữa cháy xịt bột thì họ mới rời đi”, ông Nam thuật lại vụ việc.

Gần nửa tháng bị các đối tượng trên chém gây thương tích, anh L. H. V. (22 tuổi, quê Hậu Giang, nhân viên quán karaoke) vẫn chưa hết bàng hoàng, tâm lý luôn lo sợ. “Tôi đang giữ xe thì các đối tượng ở bên kia bất ngờ ùa qua. Tôi chạy không kịp nên bị chém vào đầu, tay, chân. Tôi phải khâu tổng cộng 31 mũi, khắp người ê ẩm”, anh V. lo lắng kể lại.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc

Được biết, anh V. đã có vợ và 2 con nhỏ. Do kinh tế khó khăn nên anh rời quê lên Long An làm thuê để có tiền nuôi vợ, con. “Từ ngày bị chém, ngày nào tôi cũng lo sợ. Người chém tôi có đến xin được bồi thường để bỏ qua nhưng tôi không am hiểu nhiều về luật pháp nên nhờ cơ quan chức năng xử lý”, nạn nhân cho biết thêm.

Sáng ngày 8/10, bà Lê Thị Kim Phúc (56 tuổi, chủ quán) cho biết, từ khi quán đi vào hoạt động hồi năm 2015 đến nay thì có nhiều đối tượng đến tìm cách gây sự để đòi bảo kê nhưng bà không đồng ý.

Nhóm đối tượng đến chém người tại quán karaoke

“Quán karaoke của tôi hoạt động trong sạch, không trá hình và chủ yếu phục vụ các công nhân. Tôi không đồng ý bảo kê thì nhiều nhóm đến hát rồi tìm cách gây chuyện với nhân viên hoặc phá đồ”, bà Phúc thông tin.

Theo bà Phúc, tính riêng trong tháng 9/2017, quán của bà xảy ra 4 vụ bị các đối tượng đến tìm cách gây hấn và đỉnh điểm là vào ngày 24/9 vừa qua.

Thượng tá Huỳnh Văn Chúc, Phó trưởng Công an H.Cần Giuộc cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc xảy ra tại quán karaoke Pha Lê và đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Thượng tá Chúc cho rằng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc giữ xe giữa 4 người khách với nhân viên của quán karaoke chứ không phải đòi bảo kê.

Nạn nhân bị chém thương tích nặng

Cụ thể, ngày 22/9, 4 vị khách đến quán karaoke Pha Lê hát và lúc ra về có làm mất một thẻ xe gắn máy.

“Người này trình bày là có đầy đủ giấy tờ chứng minh là xe của mình nhưng nhân viên quán karaoke nói là phải đợi đến khi khách ra về hết thì mới được lấy xe và xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc làm 4 vị khách bị thương”, thượng tá Chúc nói.

Đến ngày 24/9, nhóm của 4 vị khách này tìm đến quán trên và xảy ra vụ ẩu đả làm một nhân viên bị thương. “Chúng tôi đang làm theo quy trình để xử lý theo quy định của pháp luật”, thượng tá Chúc cho hay.

Khi được phóng viên hỏi về thông tin nhóm côn đồ liên tục tìm đến quán karaoke Pha Lê gây sự để đòi bảo kê, thượng tá Chúc khẳng định địa phương không có nhóm giang hồ và hoạt động bảo kê.

“Quan điểm của Công an H.Cần Giuộc là không để tồn tại tình trạng bảo kê, băng nhóm tội phạm hoạt động. Nếu quần chúng phát hiện thì phải báo ngay lên chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý”, thượng tá Chúc khẳng định.

Tiến Mạnh