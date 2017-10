Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo vô tư thể hiện tình cảm ở chốn công cộng.

Mới đây, Kim Min Hee và đạo diễn 56 tuổi Hong Sang Soo bị bắt gặp xuất hiện tại Mỹ. Một số hình ảnh của cặp đôi tai tiếng này đã được chia sẻ ở trên mạng. Trong ảnh có thể thấy, Min Hee mặc đồ đen đi bên cạnh tình già. Hai người nắm tay nhau vui vẻ ở chốn công cộng mà không phải e dè bất cứ ai.

Kim Min Hee và đạo diễn già Hong Sang Soo bị bắt gặp tình tứ xuất hiện tại Mỹ.

Theo thông tin có được, Kim Min Hee và Hong Sang Soo tới xứ cờ hoa để tham dự LHP New York lần thứ 55. Lần này 2 bộ phim của đạo diễn Hong “On the Beach at the Night Alone” và “The Day After” sẽ tham gia LHP.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo liên tục bị dư luận lên tiếng chỉ trích từ năm 2016 cho đến nay. Vì mê đắm Min Hee mà đạo diễn Hong Sang Soo đã bỏ người vợ gắn bó với mình suốt mấy chục năm qua. Ông đã đệ đơn xin ly hôn vợ và thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Kim Min Hee vào tháng 3 vừa qua. Sau khi công khai chuyện yêu đương, cặp đôi này còn cùng nhau tham gia LHP Cannes lần thứ 70.

Cặp đôi tai tiếng sánh đôi tại LHP Cannes lần thứ 70 diễn ra vào tháng 5 vừa qua.

Nguyễn Linh (Theo Giadinhvietnam.com)