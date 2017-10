Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu Thanh Hóa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn đập, thực hiện tốt nhiệm vụ chống lũ. Đồng thời theo dõi chặt lượng nước đến các hồ chứa, mực nước thượng lưu và hạ lưu đập, tùy tình hình mưa thời gian tới để có phương án xử tríphù hợp.

Qua kiểm tra cho thấy mực nước tại các hồ chứa sông Mực (địa bàn huyện Nông Cống - Như Thanh), hồ chứa Cửa Đạt (địa bàn huyện Thường Xuân) đều đang ở mức cao, trong đó hồ chứa sông Mực lúc 15 giờ chiều 11/10, mực nước đạt 35,18m, đang xem xét để xả lũ. Hồ chứa Cửa Đạt, mực nước lúc 17 giờ đạt cao trình 111m, cao hơn 1m so với mực nước dâng bình thường do lượng nước đang đổ về hồ rất lớn.

Đoàn công tác kiểm tra tại hồ Cửa Đạt.

Chiều 11/10, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã tới kiểm tra công tác an toàn công trình hồ đập, an toàn hạ du và chỉ đạo công tác vận hành tràn xả lũ các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mực nước tại hồ Cửa Đạt đã đạt đỉnh kể từ khi hồ đi vào vận hành. Hiện đơn vị vận hành hồ Cửa Đạt là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu đang tiến hành xả lũ hồ Cửa Đạt với lưu lượng 3.600m3/s. Do mưa lớn trên thượng nguồn kết hợp với việc xả lũ hồ chứa nước Cửa Đạt nên mực nước các sông Chu, sông Mã đang lên nhanh, có khả năng đạt mức báo động 3 trong đêm 11/10.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng khẳng định: Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy Thanh Hóa ứng phó kịp thời với tình hình mưa lũ. Thứ trưởng yêu cầu Thanh Hóa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ đập, thực hiện tốt nhiệm vụ chống lũ. Đồng thời theo dõi chặt lượng nước đến các hồ chứa, mực nước thượng lưu và hạ lưu đập, tùy tình hình mưa thời gian tới để có phương án tiếp. Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ phối hợp với tỉnh Thanh Hóa trong việc quan trắc mực nước sông Mã, nếu trong đêm nay, nước sông Mã lên cao, Thanh Hóa cần hạ mức xả lũ hồ thủy điện Cửa Đạt xuống 1.800m3/s để phù hợp với lượng nước đang đổ về hồ Cửa Đạt.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và đoàn công tác cũng đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó với lũ lụt tại Dự án tiêu úng vùng III, huyện Nông Cống. Tại huyện Nông Cống đến thời điểm 14 giờ chiều 11/10 đã có 2.600 hộ dân bị nước tràn vào nhà thuộc các xã Vạn Thiện, Trường Trung, Minh Khôi, Minh Nghĩa, Vạn Hòa, Vạn Thắng, Thăng Long, Tân Long, Tân Thọ. Nước nội đồng và nước sông Yên dâng cao dưới mức báo động III 0,16m đã khiến một số đoạn đường trong địa phận thị trấn Chuối bị ngập sâu trong nước, xe ô tô không thể di chuyển. UBND huyện Nông Cống đã lập các chốt chặn, cảnh báo nước ngập sâu để người và phương tiện biết, không đi vào vùng nguy hiểm. Đến chiều 11/10, huyện Nông Cống đã di dời 150 hộ dân với khoảng 700 nhân khẩu bị ảnh hưởng của nước lũ đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết: Trong 2 ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa có mưa rất to, có nơi lượng mưa lên đến 590mm, lũ ở các sông lớn cao và lên nhanh. Hiện Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các giải pháp ứng phó với mưa lũ, trong đó có việc điều tiết xả lũ các hồ chứa hợp lý. Thanh Hóa cũng tập trung triển khai công tác di dân ở các vùng nguy hiểm. Đến nay Thanh Hóa đã tiến hành di dân trên 8.000 hộ ở các vùng trọng yếu. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các địa phương trong tỉnh chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, thấp, ven sông suối, khu vực ngoài bãi sông và khu vực có nguy cơ ngập lụt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời chỉ đạo các địa phương sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du...

Đoàn công tác kiểm tra tại hồ chứa sông Mực (địa bàn huyện Nông Cống - Như Thanh).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An, đang lên. Mực nước lúc 16h ngày 11/10 trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân 12,23m, trên báo động 3 0,23m; sông Mã tại Cẩm Thủy 21,05m, trên báo động 3 0,85m; Sông Chu tại Bái Thượng 20,59m, trên báo động 3 2,59m. Theo dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên rất nhanh...

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)