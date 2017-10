Liên tiếp những ngày qua, không quân Nga đột ngột gia tăng các cuộc không kích vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ước tính đã có hàng chục thủ lĩnh và hàng trăm chiến binh IS bỏ mạng. Nhiều nhà quan sát cho rằng, Nga đột ngột thể hiện sức mạnh không quân là nhằm cảnh báo Mỹ và lực lượng Dân chủ Syria (SDF), đồng minh của Mỹ.

Chỉ trong ngày 7/10 các cuộc không kích của Nga đã làm khủng bố IS thiệt hại ít nhất 180 chiến binh, trong đó có hàng chục tên khủng bố đến từ nước ngoài. Lực lượng Không quân Vũ trụ của Nga tại Syria tiếp tục gia tăng các cuộc không kích trên mặt trận Deir Ezzor, nhằm siết chặt vòng vây tại thành phố được coi là thành trì lớn nhất của khủng bố IS tại Syria. Những hình ảnh mới nhất cho thấy các chiến đấu cơ Nga đã phá tan hàng chục phương tiện cơ giới của khủng bố IS. Các thị trấn Al-Mayadeen và Albukamal thuộc thành phố Deir Ezzor là tâm điểm của cuộc tấn công từ máy bay Nga trong ngày 7/10. Cảnh quay lại một chiếc xe pick-up (loại xe bán tải trang bị vũ khí) của khủng bố IS bị tiêu diệt trong ngày 7/10. So với thời gian trước đây, không quân Nga đột ngột gia tăng cường độ không kích, cũng như tăng tính hiệu quả của các trận đánh. Trong bối cảnh chiến trường Syria phức tạp chia năm sẻ bảy bởi các lực lượng khác nhau, việc tấn công dồn dập và mạnh mẽ của Nga là nhằm gửi tín hiệu cảnh báo tới các phe đối lập với quân đội Syria đang được Mỹ hậu thuẫn. Sau khi có bằng chứng một số cuộc tấn công IS xuất phát từ những hướng có sự hiện diện của Mỹ và SDF. Nga đã đưa ra cảnh báo Mỹ và lực lượng đồng minh SDF cần có những biện pháp ngăn chặn, không để khủng bố IS xuất phát từ những hướng của họ tấn công vào liên quân Nga-Syria. Nga đặt mối nghi ngờ có sự "đi đêm" giữa Mỹ, SDF và khủng bố IS để triệt tiêu quân đội Syria. Nga yêu cầu chấm dứt tình trạng trên, nếu không họ sẵn sàng tấn công và các lực lượng đồng minh của Mỹ. Sau màn cảnh báo là việc Nga tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr và các cuộc không kích dữ dội vào khủng bố IS nhằm thị uy. Với những động thái làm IS kinh hoàng vừa rồi, Nga muốn chuyển tải thông điệp rằng, họ đủ khả năng và sức mạnh để tấn công vào các lực lượng đối lập Syria một khi cần thiết. Hiện Nga vẫn đang duy trì một lực lượng quân sự mạnh mẽ tại chiến trường Syria. Các nhà quan sát nhận định, khả năng đối đầu trực diện giữa Nga và Mỹ tại Syria là khó xảy ra, nhưng rất có thể trong thời gian tới các nước này sẽ tấn công vào đồng minh của nhau tại chiến trường này. Cuộc chiến tại Syria ngày càng ác liệt và thêm phức tạp bởi sự can dự sâu của những cường quốc bên ngoài. Hòa bình cho người dân Syria vẫn rất xa vời.

Việt Hùng