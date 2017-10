Tình yêu vô bờ bến của "Tào Tháo" ngoài đời dành cho gia đình khiến công chúng ngưỡng mộ.

Tam Quốc diễn nghĩa (1994) được coi là phiên bản được đầu tư chất lượng nhất với kinh phí lên tới 170 triệu NDT (hơn 586 tỷ đồng) cho 84 tập phim và thực hiện trong vòng 4 năm. Phim để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả nhờ dàn diễn viên hùng hậu được đánh giá cao về năng lực diễn xuất.

Đến với nghệ thuật từ năm 13 tuổi

Bào Quốc An sinh năm 1946 tại Thiên Tân. Ông phải trải qua một tuổi thơ kém may mắn khi cha mẹ mất từ sớm. Nam diễn viên bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 13 tuổi khi Viện Nghệ thuật Nhân dân Thiên Tân thành lập Đoàn nghệ thuật Nhi đồng và chuẩn bị sản xuất bộ phim đầu tiên mang tên Thiếu niên Anh hùng Lưu Văn Học vào năm 1960.

Bào Quốc An ngày ấy, bây giờ

Khi đoàn tới các trường học để chọn diễn viên, cậu học sinh họ Bào nhờ có đôi mắt to, lông mày rậm đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn. Ông tham gia bộ phim đầu tiên khi mới 14 tuổi. Năm 1964, Đoàn Nghệ thuật Quân đội Tân Cương tới Thiên Tân tuyển diễn viên, chàng trai 18 tuổi Bào Quốc An chấp nhận xa nhà để tham gia vào đoàn để có cơ hội mưu sinh với nghề diễn.

Đây cũng là tiền đề giúp ông thi đậu vào Học viện Sân khấu Trung ương về sau. Khi tốt nghiệp năm 1978, Bào Quốc An nhờ học lực xuất sắc đã được nhà trường giữ lại làm giảng viên.

Vụt sáng nhờ Tào Tháo

Bào Quốc An đã từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình với những vai anh hùng lớn nhỏ, song ông lại nổi tiếng với vai diễn phản diện Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa 1994 của đài CCTV và vụt sáng thành ngôi sao tên tuổi.

Hình tượng Tào Tháo trên màn ảnh.

Thể hiện trong phim mang về cho ông danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Phi Thiên và Kim Ưng. Cùng với Tam Quốc diễn nghĩa, diễn viên Bào Quốc An được xem là Tào Tháo kinh điển nhất trên màn ảnh.

Vai diễn Tào Tháo và Tam Quốc diễn nghĩa trở nên vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc và các nước Châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên họ Bào chia sẻ :"Ra đường, ai cũng gọi tôi là Tào Tháo!".

Một Tào Tháo khác biệt trên màn ảnh

Bào Quốc An đến với vai diễn Tào Tháo như một định mệnh. Ông sinh ra dường như để dành cho vai diễn Tào Tháo. Năm 1990, bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa bấm máy, khi ấy Bào Quốc An 45 tuổi. Ở độ tuổi 45, Bào Quốc An đã có đủ độ chiêm nghiệm với cuộc đời để nhìn ra được phần nào tính cách gian hùng của nhân vật mà ông đảm nhiệm.

Khi bộ phim bấm máy, tổ đạo diễn chia sẻ với Bào Quốc An rằng họ muốn ông thể hiện vai diễn Tào Tháo để làm sao: "Trên không có lỗi với tổ tông, dưới không có lỗi với công chúng".

Ý thức được tầm quan trọng của vai diễn mà mình đảm nhận, Quốc An "ăn Tào Tháo, ngủ Tào Tháo". Để sống hoàn toàn với một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử như Tào Tháo, Quốc An phải đọc đi đọc lại tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung.

Tào Tháo trên màn ảnh.

Với sự tìm tòi, dụng tâm trong vai diễn, Bào Quốc An đã thay đổi nhận thức của rất nhiều người xem về Tào Tháo, nhân vật gian hùng số một trong lịch sử và văn học Trung Quốc. Ông không cứng nhắc thể hiện hình tượng Tào Tháo trong lối nghĩ của số đông mà là sự kết hợp giữa Tào Tháo trong nguyên tác và theo cảm nhận, tìm tòi của của bản thân.

Với lối diễn riêng, Bào Quốc An đã lột tả một chính trị gia hay cười, nhiều mưu đồ và những diễn biến nội tâm phức tạp. Qua đó giúp vai diễn Tào Tháo của Bào Quốc An để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả hâm mộ về nhà chính trị, quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc.

Hậu trường nhân vật Tào Tháo.

Bào đã mang đến cho khán giả một Tào Tháo tuy xuất phát từ một nhân vật gian hùng nhưng thực sự tài ba, hào sảng. Đa nghi vốn là cá tính số một của Tào Thừa tướng, nhưng không vì thế mà ông đối xử tệ bạc với thuộc hạ, ngược lại rất trân trọng những mưu sĩ, hiền thần.

Vì lẽ đó, trong mắt người hâm mộ phim Trung Quốc và Châu Á, Bào Quốc An vẫn là Tào Tháo kinh điển nhất trong lòng họ.

Thành công của vai diễn đến nỗi sau đó Bào Quốc An không dám nhận lời tham gia bất cứ bộ phim cổ trang nào trong một thời gian dài, ông từng thề sẽ không bao giờ đóng phim cổ trang.

Vai diễn Tào Tháo đã thành công đến nỗi "vận" vào con người Bào Quốc An. Bào Quốc An từng thở dài: "Vai Tào Tháo đã hại tôi quá chừng!".

Thế nhưng ngày càng có nhiều đoàn phim cổ trang mời ông đảm nhiệm những vai diễn "nặng ký" ông cả nể và quyết định "tái xuất".

Một “Tào Tháo” hết lòng vì gia đình

Bào Quốc An từng thừa nhận, trong thời gian đảm nhận vai Tào Tháo, nhiều lúc ông đã quên mất việc mình có vợ, con, cha mẹ khiến ông luôn cảm thấy có lỗi với gia đình. Khi tham gia vai diễn Tào Tháo, Bào Quốc An dành hết thời gian tìm hiểu tính cách của nhân vật qua các tài liệu lịch sử đến mức quên cả gia đình.

Một nghệ sĩ tận tụy vì công việc.

Vì vậy sau vai diễn Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa, Quốc An nghỉ ngơi khá lâu để bù đắp cho gia đình, luôn muốn có bố mẹ bên cạnh để chăm sóc.

Có lẽ hiếm có trường hợp nào trong điện ảnh Hoa ngữ và quốc tế lại mang theo mẹ già 86 tuổi tới trường quay vì không muốn xa mẹ. Có lần, cha của Bào Quốc An muốn theo con trai tới trường quay tại miền nam Trung Quốc để quay phim và ông đã ra đi mãi mãi.

Lúc đi, Bào đẩy cha trên xe lắn ra sân bay, lúc về “Tào Tháo” bê lọ tro cốt người cha về Bắc Kinh khiến nhiều người cảm động rơi lệ.

Bào Quốc An hiếm hoi nhận đóng phim.

Sau này, vẫn rất có nhiều đạo diễn muốn được mời ông đóng phim nhưng Bào khẳng định ông phải dành thời gian cho gia đình. Nhiều năm sau khi đã lên chức ông, Bào Quốc An vẫn nhận được không ít lời mời đóng phim dù nhiều lần từ chối khéo vì ông luôn đặt gia đình lên tất cả.

Những khi đạo diễn nài nỉ, thậm chí thuê cả phòng khách sạn để ông đưa gia đình theo khiến ông vô cùng nể nên thi thoảng ông lại nhận những vai phụ trong một số phim cổ trang.

Trong Thiếu Lâm tự truyền kỳ.

Có thể kể đến các vai diễn tiêu biểu của ông như Ngô Đăng Vân phim Trái tim chân thành (2001), vai Phương trượng đại sư phim Thiếu Lâm tự truyền kỳ (2006). Năm 2016, ông tiếp tục vào vai Phương trượng trong phần 4 của bộ phim trên, đồng thời là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của vị nghệ sĩ U80.

Giải nghệ bên người vợ đảm

Năm 2016, ở tuổi 70, nam diễn viên giải nghệ với lý do tuổi già, sức yếu, trí nhớ giảm sút và “phải để đất diễn cho các bạn trẻ chứ!”, ông chia sẻ.

Bào Quốc An cho biết, do tuổi tác nên chỉ cần thời tiết nóng lạnh thất thường, ông cũng bị cảm ngay. “Vào cái tuổi của tôi như hiện tại thì đóng phim vất vả lắm”, ông tâm sự.

Hai vợ chồng "Tào Tháo".

Hiện tại, ông là Giáo sư của Học viện Sân khấu trung ương Trung Quốc và chủ yếu làm công tác giảng dạy. Bào Quốc An có hai con trai. Vợ ông về hưu đã lâu, nhiều năm qua giữ vai trò trợ lý cho chồng. Bà giúp ông chọn kịch bản, chăm sóc ông trên trường quay. Được biết nam diễn viên đã lên chức ông nội khi cả hai cậu con trai đều đã có gia đình và có một cháu gái (11 tuổi) và một cháu trai.