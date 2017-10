Sáng nay (16/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ toàn vùng giảm sâu.

Dự báo: Ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 11 (sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới) nên trong hai ngày 16 - 17/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa; riêng phía đông Đông Bắc Bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Không khí lạnh tràn về gây mưa nhiều nơi. Miền Bắc trở rét.

Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 17 - 20 độ, vùng núi dưới 17 độ. Hà Nội từ ngày 16-17/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 18 - 20 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cụ thể các vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh: Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Trời trở lạnh, vùng núi có nơi trời trở rét. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Phía Bắc có nơi trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trời trở lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức