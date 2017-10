Khác với các thành viên SNSD khác, Sunny, Tiffany, Tae Yeon và Hyo Yeon chưa có nhiều cơ hội thử sức đóng phim. Tuy nhiên, thời gian tới đây, sự bất lợi dành cho SNSD có thể trở thành lý do những cô gái này 'chuyển hướng', 'lấn sân' diễn xuất.

Mới đây, thông tin ba thành viên Seohyun, Tiffany, Sooyoung của “nhóm nhạc quốc dân” SNSD (Girls’ Generation) quyết định không tiếp tục ở lại SM khi hết hạn hợp đồng khiến người hâm mộ K-pop nói chung, và cộng đồng fan SNSD nói riêng bàng hoàng. Như vậy, sau hơn mười năm hoạt động, các cô gái không cùng bước chung một con đường, SNSD đứng trước nguy cơ tan rã.

Quay trở lại thời điểm trước lúc sự việc diễn ra, người hâm mộ đã nhận thấy những bất lợi dành cho SNSD: công ty quản lý không tổ chức sự kiện trước ngày nhóm comeback, kế hoạch quảng bá album mới Holiday Night diễn ra vỏn vẹn 1 tuần, album cứng không được bày bán trong ngày đầu tiên phát hành Holiday Night,… Đặc biệt, khi SNSD cùng 9 “mảnh ghép” chỉ còn lại 5 người hoạt động “dưới trướng” SM, người hâm mộ lo lắng rằng các cô gái gặp không ít khó khăn với việc tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Do đó, “lấn sân” diễn xuất được xem là hướng rẽ đầy tiềm năng dành cho những thành viên.

Nếu YoonA là nữ thần tượng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, thì Seohyun, Soo Young hay Yuri đã thoát khỏi cái mác “bình hoa di động”, dần khẳng định bản thân khi nỗ lực, chăm chỉ xuất hiện trên màn ảnh. Ngoài ra, sau khi rời SNSD, Jessica cũng phát triển ở lĩnh vực này với nhiều dự án phim điện ảnh như I Love That Crazy Little Thing, My Other Home. Trong khi đó, những thành viên còn lại như Sunny, Tiffany, Tae Yeon và Hyo Yeon chưa có cơ hội thử sức đóng phim. Tuy nhiên, thời gian tới đây, sự bất lợi dành cho SNSD có thể trở thành lý do các cô gái này “chuyển hướng”, “lấn sân” diễn xuất.

Tiffany

Sau khi rời SM, các thần tượng thường mất đi nhiều cơ hội xuất hiện trên sân khấu. Cựu thành viên nhóm nhạc DBSK Jae Joong, Yoo Chun và Junsu là minh chứng điển hình. Để không trở thành “dĩ vãng”, gần gũi với người hâm mộ hơn, Jae Joong và Yoo Chun tập trung đóng phim, tỏa sáng trên màn ảnh, trong khi đó, Junsu tham gia vào lĩnh vực nhạc kịch. Jessica cũng là một trường hợp tương tự, cô đóng phim nhiều hơn, nhận sự ủng hộ từ người hâm mộ Trung Quốc, dù gây ý kiến trái chiều tại Hàn Quốc.

Đối với Tiffany, sau thông tin nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn này rời khỏi SM, người hâm mộ không khỏi lo lắng rằng sự nghiệp ca hát của cô gặp ít nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc cô sang Mỹ du học, tập trung học tập diễn xuất là cơ sở để khán giả khẳng định trong tương lai, nữ thần tượng có thể tỏa sáng trên con đường diễn xuất.

Tiffany thu hút người hâm mộ bởi ngoại hình tươi sáng và đôi mắt biết cười. Khán giả không khỏi xuýt xoa trước những bức ảnh nữ thần tượng 28 tuổi này tươi cười, như “tỏa sáng” trong nắng. Do đó, khi xuất hiện trên màn ảnh, cô có thể hóa thân thành kiểu nhân vật trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Tham gia các bộ phim thanh xuân vườn trường, trở thành mối tình đầu trong sáng, đáng yêu sẽ là lựa chọn không tồi đối với Tiffany.

Hậu trường “I Just Wanna Dance” khiến người hâm mộ “ngây ngất” vì biểu cảm dễ thương, tràn đầy năng lượng của Tiffany.

Đôi mắt biết cười của Tiffany.

Sinh ra và lớn lên tại California, Tiffany có thể hóa thân thành người bạn gái mang phong cách Mỹ: phóng khoáng, quyến rũ và mạnh mẽ. Đặc biệt, ở chương trình tạp kỹ SNL Korea, nữ thần tượng từng tham gia đoạn phim Bạn gái 3 phút, kể về Hyuk Su vì quá cô đơn, đã sử dụng “dịch vụ thần thánh”, mong muốn một người bạn gái ở bên mình. Với combo “Bạn gái Mỹ”, Tiffany xuất hiện trước Hyuk Su cùng hình ảnh bạn gái người Mỹ điển hình: phóng khoáng, quyến rũ và cởi mở. Không những thế, cô nàng thích tiệc tùng và… xài súng đạn.

Vẻ ngoài gợi cảm của Tiffany.

Dù chỉ là đoạn phim ngắn, khán giả vẫn tỏ ra thích thú trước diễn xuất của Tiffany và cho rằng, cô nàng hoàn toàn có khả năng tỏa sáng trên màn ảnh.

Taeyeon

Tae Yeon được biết đến là cô nàng có vóc dáng nhỏ bé, nhưng đảm nhận vị trí trưởng nhóm “nhóm nhạc quốc dân” SNSD và nhận đánh giá cao về giọng ca đầy nội lực. Không những thế, nữ thần tượng gây ấn tượng bởi ngoại hình ngày càng… trẻ hóa. Nhìn những hình ảnh rực rỡ, “lung linh” trên MV ca nhạc, khán giả cho rằng Taeyeon hợp các vai diễn tiểu thư yêu kiều, đài các nhưng bên trong luôn tươi trẻ, đáng yêu.

Tạo hình như công chúa kiều diễm của Taeyeon trong MV ca nhạc.

Ngoài đời, Taeyeon là thành viên được yêu thích bởi tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi không kém bất cứ người đàn ông nào. Vì thế, nữ thần tượng cũng có khả năng hóa thân thành kiểu nhân vật nữ rắn rỏi, độc lập, nhưng mang nỗi buồn sâu thẳm trong tình yêu bên trong. Tâm trạng nhớ người yêu da diết, cô đơn đến mức không thể tiếp tục ghi hình từng được Tae Yeon thể hiện trong MV ca nhạc mang tên Fine.

Diễn xuất của Taeyeon bộc lộ sâu sắc nội tâm nhân vật trong MV “Fine”.

Ngoài ra, với giọng ca đầy nội lực, Taeyeon có thể “lấn sân” vào lĩnh vực “kén” khán giả và cũng khó khăn hơn: kịch, nhạc kịch,… Đây là con đường mà cựu thành viên DBSK Kim Junsu theo đuổi và gặp không ít thành công.

Hyoyeon

Hyoyeon được biết đến là “cỗ máy nhảy” của SNSD, với vẻ ngoài ngày càng quyến rũ, mặn mà. Do đó, cô hoàn toàn có thể đảm nhận vai diễn nữ nhân vật nóng bỏng.

Vẻ đẹp ngày càng mặn mà của Hyoyeon .

Bên cạnh đó, ở trong nhóm nhạc mà người hâm mộ dành cho cái tên “Gánh hài quốc dân”, Hyoyeon cũng nhiều lần khiến fans “cười ra nước mắt” tại các chương tình truyền hình thực tế. Cô được đánh giá là thành viên thân thiện, cởi mở. Do đó, khi những bộ phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng “chuộng” cách đưa tình tiết gây cười vào phim, thì nữ thần tượng có khả năng làm giải trí cao như Hyo Yeon hoàn toàn có thể trở thành nữ chính vui tươi, trẻ trung và khiến khán giả bật cười thích thú.

Sunny

Đúng như cái tên, Sunny sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng và có phần “nhí nhảnh”. Người hâm mộ vô cùng yêu thích nụ cười sảng khoái, hồn nhiên của nữ thần tượng. Ở độ tuổi 28, “nấm lùn” Sunny vẫn chẳng khiến khán giả nghi ngờ nếu hóa thân thành nữ sinh học trò trẻ trung, trong sáng.

Sự ngây ngô, ngây thơ… vô số tội của Sunny được thể hiện trong các chương trình truyền hình thực tế mà SNSD từng tham gia. Ở Knowing Brother, hóa thân thành những nàng Bạch Tuyết phiên bản “lầy lội”, Sunny vô tư chỉ vào ngực thành viên cùng nhóm - YoonA và nói: “Oh, chỗ đó đi đâu mất rồi?”.

Tình huống hài hước của Sunny và các thành viên SNSD trong chương trình truyền hình thực tế.

Sở hữu số lượng người hâm mộ lớn, cùng vẻ ngoài nổi bật, các thành viên SNSD có thể có khởi đầu khá thuận lợi khi “lấn sân” diễn xuất. Tuy nhiên, để thực sự được công nhận, những cô gái cần chăm chỉ, nỗ lực, thoát khỏi cái mác “bình hoa di động” thường dành cho thần tượng tham gia đóng phim. Tuy nhiên, quãng đường mười năm thăng trầm chắc hẳn đã là minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì, cố gắng của “mảnh ghép” SNSD. Sau mười năm cùng đồng hành, đã đến lúc, các cô gái tỏa sáng trên con đường riêng.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Phương Thảo