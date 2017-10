Chiều 10/10, Đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 5 bị can về tội 'hủy hoại rừng' liên quan đến vụ phá rừng An Lão.

Hiện trường vụ 60,9ha rừng tự nhiên bị xóa sổ ở Bình Định. Theo đó, Công an tỉnh Bình Định, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Hồng Đức (trú xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), ông Đức được xác định vừa là người đứng ra thuê một số người khác ở địa phương phá rừng. Bốn đối tượng liên quan gồm: Võ Dần (SN 1949), Lê Xuân Hậu (SN 1968), Văn Ngọc Triển (SN 1969) và Nguyễn Cứ (SN 1964) đều trú tại xã Hoài Sơn được cho tại ngoại, chỉ áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 4 bị can. Hiện Công anh tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 9/10, Công an tỉnh Bình Định tống đạt quyết định, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Lê Văn Thiệt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (tại Bình Định) để điều tra về tội danh hủy hoại rừng. Ông Lê Văn Thiệt được xác định là chủ mưu của vụ phá 60,9 ha rừng tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định). Trong một diễn biến có liên quan, cơ quan điều tra đã xác định 26m3 và 28 ster củi cháy mà cơ quan chức năng thu giữ tại Nhà máy Sản xuất dăm gỗ Trường Sơn của Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (đặt tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) có nguồn gốc khai thác từ khu rừng bị phá tại xã An Hưng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Thiệt (xã Hoài Sơn) và nơi làm việc, bước đầu thu được một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Vĩnh Nhân