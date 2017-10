Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Tiến An, nguyên Trưởng Công an xã Đăk Ui (Đăk Hà) về tội 'vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng' theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Một cây gỗ lớn bị chặt hạ tại tiểu khu 345.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan công an, trong tháng 6/2017, khi biết Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum có nhu cầu cưa hạ một số cây gỗ để trồng mới cà phê ở khu vực trại bò trên đất của công ty, An nảy sinh ý định lợi dụng việc này để phá rừng.

Theo đó, An cùng một người cháu là Vũ Tiến Thanh (23 tuổi) và Trương Sỹ Ninh, ở thôn 4, xã Đăk Ui bàn bạc, thống nhất làm hợp đồng mua bán gỗ với Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum. Hợp đồng do Thanh đứng tên, mua 30 mét khối gỗ, vị trí khai thác là tại trại bò của công ty. An phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; trong đó, An chịu trách nhiệm lo thủ tục lâm sản, Ninh chịu trách nhiệm vận chuyển, Thanh chịu trách nhiệm thuê Nguyễn Văn Bằng ở thôn 1B, xã Đăk Ui với chi phí 300 nghìn đồng/ngày.

Đến ngày 14/6, Ninh, Thanh và Bằng mang cưa xăng và xe máy cày vào khu vực trại bò để cưa hạ 5 cây, vận chuyển gỗ về kho của ông Nguyễn Văn Thịnh thuộc thôn 7A, xã Đăk Ui cất giữ. Tối cùng ngày, Thanh, Ninh gặp nhau tại nhà An và nói có 2 cây gỗ phay bị bọng, không làm sập được, số gỗ khai thác không đủ số lượng như dự định nên thống nhất ký tiếp hợp đồng với công ty mua thêm 10 mét khối gỗ. An chịu trách nhiệm liên hệ để làm tiếp hợp đồng mua gỗ với khối lượng 10 mét khối.

Hiện trường của vụ phá rừng tại tiểu khu 345.

Ngoài ra, An giao Thanh, Ninh vào khu vực thác đá trong diện tích đất của công ty để thăm dò gỗ. Nhóm trên tiếp tục thuê Bằng để cắt gỗ với chi phí 350 nghìn đồng/mét khối gỗ tròn. Vị trí khai thác tại khu vực thác đá. Tuy nhiên, Bằng cho biết, khu vực này cây nhỏ, khó vận chuyển, nếu khai thác tại " bãi ma" có nhiều cây to, dễ vận chuyển và được An đồng ý. Khu vực trên nằm ngoài diện tích đất của công ty.

Liên tiếp trong 4 ngày từ 17-20/6, nhóm trên đã mang cưa máy và xe máy cày vào khu vực "bãi ma" khai thác gỗ trái phép. Trong đó, Bằng chịu trách nhiệm cưa hạ, bổ hộp; Ninh và Thanh chịu trách nhiệm vận chuyển. Sau khi thu gom, Ninh và Thanh vận chuyển hơn 4,5 mét khối gỗ xẻ hộp (quy tròn hơn 7 mét khối gỗ tròn) đem cất giấu tại nhà ông Vũ Tiến Chờ (thôn 8, xã Đăk Ui). Số còn lại gần 1,3 mét khối gỗ tròn và gần 6,5 mét khối gỗ hộp các đối tượng cất giấu tại khu vực dốc đỏ, tiểu khu 347.

Theo Cơ quan điều tra, với cương vị Trưởng Công an xã, hiểu rõ quy định của pháp luật về khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản nhưng Vũ Tiến An cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng hợp đồng mua bán gỗ để khai thác trái phép hơn 34 mét khối gỗ tròn tại khu vực "bãi ma" - đây là lâm phần do UBND xã Đăk Ui quản lý. Hành vi của An có dấu hiệu cấu thành tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Liên quan đến vụ việc, ông Đoàn Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà cho biết: Quan điểm của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện là chỉ đạo kiên quyết xử lý vi phạm, không loại trừ bất cứ ai. Đủ căn cứ, cơ sở phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)