Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Tý về tội Hủy hoại rừng.

Chiều 17-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, sau một thời gian điều tra, đơn vị đã làm rõ vụ án phá rừng thông đặc dụng xảy ra tại phường An Tây, TP Huế gây xôn xao dư luận trong thời gian qua mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Gần 3000 m2 rừng thông bị chặt hạ và chuyển đi. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, vào cuối tháng 7-2017, qua giới thiệu của người dân về việc ông Võ Văn Tý (54 tuổi, trú 96 Thiên Thai, phường An Tây, TP Huế) có rừng keo ở khu vực 5, phường An Tây cần bán, ông Trần Quang Thành (41 tuổi, trú tổ 12 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, làm nghề thợ mộc) đã đến liên hệ với ông Tý để mua với giá 15 triệu đồng.

Khi khai thác xong số gỗ keo, ông Thành đặt vấn đề nếu ông Tý còn diện tích rừng nào nữa thì bán cho mình. Lúc này, ông Tý đã chỉ rừng thông cạnh đó và cho biết sẽ bảo đảm an toàn với ông Thành về việc đốn hạ, vận chuyển gỗ thông ra khỏi rừng.

Tin lời ông Tý, ông Thành đồng ý mua số gỗ thông với giá 20 triệu đồng. Toàn bộ số gỗ thông được ông Thành cho thợ cưa từng khúc dài 2m và chở đi bán ở địa bàn Hương Thủy.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, UBND phường An Tây có đơn trình lên Công an TP Huế. Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 153 khúc gỗ thông và 68 tấm gỗ đã cưa xẻ. Đồng thời trưng cầu Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung bộ để tiến hành xác định diện tích, thời điểm, loại rừng, số lượng cây bị chặt và sản lượng gỗ bị chặt phá.

Rừng thông bị chặt phá 252 cây với khối lượng 51 m3. Ảnh: NGUYỄN DO

Qua đó, Cơ quan chức năng xác định diện tích rừng thông bị chặt phá trong khoảng thời gian từ ngày 30-7 đến 14-8-2017 là loại rừng đặc dụng, diện tích bị phá gần 3.000m2. Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị rừng thông bị chặt phá 252 cây với khối lượng 51 m3, số tiền thiệt hại gần gần 90 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Võ Văn Tý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hành vi của ông Võ Văn Tý bán cho ông Thành với diện tích gần 3.000m2 rừng thông đặc dụng đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại rừng” . Riêng đối với ông Thành, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

