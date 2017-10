Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố cặp đôi 9x về hành vi môi giới mại dâm.

Theo báo Công lý, mới đây công an Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Đức (SN 1993, trú tại 26 Hàm Nghi, phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Oanh (SN 1996; quê xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An; tạm trú tại số 10/19/267 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi "Môi giới mại dâm".

Tài liệu của cơ quan điều tra cho hay, do từng làm nhân viên tại quán karaoke MJM (số 8 Trần Phú, phường máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng), Đức quen nhiều nữ tiếp viên tại đây và có số điện thoại, khi khách có nhu cầu "vui vẻ", Đức sẽ thỏa thuận giá cả rồi gọi các nữ tiếp viên đến một địa điểm để bán dâm.

Cũng theo báo Đất Việt, tối 12/7, nhóm 5 khách mua dâm đến quán karaoke MJM để hát rồi đặt vấn đề mua dâm với Đức. Đức nói, do "hàng" đều là "chân dài" nên nếu "đi nhanh" là 2 triệu đồng, "qua đêm" là 3,5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận với nhóm khách, Đức gọi điện cho Nguyễn Thị Oanh điều số chân dài đến khách sạn Tường Vi và khách sạn Holiday để bán dâm cho khách thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Đức đã khai nhận mọi hành vi của mình. Từ lời khai của Đức, với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Oanh cũng đã bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy đinh.

H. Nam (Tổng hợp)