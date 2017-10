Quá trình làm nhân viên quán karaoke, Đức được khách hát đặt vấn mua bán dâm. Anh ta sau đó đứng ra tổ chức cho khách mua dâm nữ chân dài với giá từ 2-3,5 triệu đồng.

Công an Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Đức (24 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Thị Oanh (21 tuổi, quê ở Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, Đức từng là nhân viên quán karaoke ở Trần Phú, phường máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Thông qua công việc, anh tạo được mối quan hệ với các tiếp viên nữ có nhu cầu bán dâm và khách mua dâm. Anh ta lưu số điện thoại của các nữ nhân viên, khi có khách sẽ thỏa thuận giá cả rồi gọi các nữ tiếp viên đến một địa điểm để bán dâm.

Quá trình kiểm tra hành chính tại khách sạn Tường Vi (ở phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và khách sạn Holiday (phường Đằng Lâm, quận Hải An), lực lượng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang 5 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tại khách sạn Holiday, lực lượng chức đã xác định, bắt giữ Đào Anh Đức có hành vi môi giới mại dâm.

Đào Anh Đức và Nguyễn Thị Oanh.

Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận mọi hành vi của mình. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Oanh cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Các cặp đôi bị bắt quả tang mua bán dâm tại khách sạn khai nhận, sau khi đến quán karaoke MJM hát, đã đặt vấn đề với Đức về việc mua bán dâm. Sau khi thỏa thuận với khách với giá từ 2-3,5 triệu đồng/lượt, anh ta liên lạc với Oanh để bố trí gái bán dâm.