Cơ quan điều tra xác định 3 công an là cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 - Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ công an về hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn, liên quan đến vụ 2 tử tù trốn khỏi Trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Văn Thắng, cán bộ quản giáo của Trại tạm giam T16 - Bộ Công an. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hoàng - cảnh sát bảo vệ thuộc Trại tạm giam T16 về hành vi thiếu trách nhiệm để người giam, giữ trốn.

Hai tử tù bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định Kiên, Thắng và Hoàng chịu trách nhiệm trực quản lý phạm nhân tại Trại tạm giam T16 đêm 10/9. Cả ba cán bộ này đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn.

Cả ba cán bộ công an trên đã bị Bộ Công an tước quân tịch trước khi bị khởi tố.

PV