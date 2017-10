Ngày 20/10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thái Hoàng, đều là cán bộ thuộc Trại tạm giam T16 - Bộ Công an về hành vi 'Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn', quy định tại Điều 301 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Bộ Công an tước quân tịch đối với 3 cán bộ này.

Trước đó, mùng 10, rạng sáng 11/9, hai tử tù Lê Văn Thọ (tứ Thọ sứt, SN 1980, quê tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) lợi dụng trời mưa phá cùm, khoét tường phòng biệt giam giam chui ra ngoài. Sau đó, Thọ và Tình dùng dây leo qua tường rào trốn thoát tại trại giam T16. Ngau sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát tổ chức truy bắt 2 tử tù trốn trại giam T16. Cơ quan điều tra Viện KSND cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn”. Sau hơn 5 bỏ trốn, Lê Văn Thọ bị bắt h tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Còn Nguyễn Văn Tình bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng tại huyện Châu, tỉnh Hòa Bình. Trại tạm giam T16, nơi 2 tử tù Thọ sứt và Nguyễn Văn Tình vượt ngục. 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đều là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Thọ có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 5/2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình ngày 27/4/2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp. Trước đó, Tình có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Hoàn