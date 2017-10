Cơ quan điều tra xác định 3 cán bộ quản giáo thuộc trại tạm giam T16 - Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân để 2 tử tù trốn trại.

Ngày 20/10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thái Hoàng, đều là cán bộ thuộc Trại tạm giam T16 - Bộ Công an về hành vi “Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn”, quy định tại Điều 301 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Bộ Công an tước quân tịch đối với 3 cán bộ này.

Trại tạm giam nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, SN 1980, quê Hải Dương) - bị kết án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, giết người (20 năm tù) và lừa đảo (10 năm tù), tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Cả hai bị tạm giam tại trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Tình và Thọ đã lợi dụng trời mưa phá cùm, khoét tường phòng biệt giam ở khu D chui ra ngoài. Sau đó, Thọ và Tình dùng dây leo qua tường rào trốn thoát trong đêm 10, rạng sáng 11/9.

Lập tức, Bộ Công an đã triển khai cuộc vây bắt 2 tử tù với số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia lên đến hàng ngàn người.

Ngày 14/9 Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn”.

Hai tử tù đã bỏ trốn tại nhà tạm giam

Chiều 16/9, sau hơn 100 giờ cân não với chiến dịch truy bắt gắt gao, Tổng cục Cảnh sát phối hợp cùng công an các địa phương đã tổ chức vây bắt được Thọ "sứt" khi tử tù này đang lẩn trốn tại huyện Nam Sách, Hải Dương.

Tiếp đó rạng sáng 17/9, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng) chỉ huy đã tổ chức vây bắt Nguyễn Văn Tình khi tử tù này trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Nhị Tiến