Bên cạnh những công đoạn làm sạch, dưỡng da, tẩy tế bào chết thì đắp mặt nạ giấy chính là món bảo bối chăm da của phái đẹp châu Á.

Liên tục phải trang điểm và thức khuya dậy sớm, lý do gì mà các Sao vẫn luôn rạng rỡ?

Một làn da bóng khoẻ là nền tảng cho tất cả, chính vì vậy mà các bước chăm sóc hay các sản phẩm dưỡng da luôn được phái đẹp quan tâm tìm hiểu rất cẩn thận, kỹ càng. Nhiều chị em còn quan trọng việc chăm sóc da mặt hơn cả việc trang điểm hàng ngày.

Với ưu điểm tiện lợi, có thể dùng mọi lúc mọi nơi, lại tích hợp đầy đủ các khả năng dưỡng da nên mặt nạ giấy ngày càng được sử dụng rộng rãi. Điều này đã khiến cho rất nhiều mỹ nhân châu Á tìm tới loại sản phẩm này như là một bước dưỡng da cơ bản hàng ngày.

Hãy cùng khám phá xem họ đã sử dụng những loại mặt nạ giấy gì và sử dụng như thế nào nhé!

1. Sao Hoa Ngữ

Phạm Băng Băng

Khởi nguồn cho trào lưu đắp mặt nạ giấy phải kể đến nhan sắc đình đám Phạm Băng Băng, khi có tin đồn cô đắp tới 700 chiếc mặt nạ trong 1 năm để duy trì sắc đẹp.

Dù nữ diễn viên đã đính chính lại rằng bản thân cô cũng chỉ đắp mặt nạ giấy như mọi người với tần suất 2 - 3 lần/tuần. Tuy nhiên cơn sốt chăm sóc da bằng mặt nạ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Khi tham quan nhà của nữ diễn viên trong một show truyền hình, người ta đã phát hiện cô có chiếc tủ lạnh chất đầy ắp các loại mặt nạ giấy. 3 loại mặt nạ dễ nhận ra nhất là mặt nạ Hadabisei của Kracie Nhật Bản với 3 dòng: dưỡng ẩm (hồng), làm trắng (xanh), chống lão hóa (cam). Mặt nạ này có giá khoảng 250.000 đồng/hộp 5 miếng.

Cận cảnh chiếc tủ lạnh chất đầy mặt nạ giấy của Phạm Băng Băng

Dương Mịch

Dương Mịch cũng chọn phương pháp đắp mặt nạ giấy để cung cấp dưỡng chất cho làn da của mình. Dương Mịch cũng duy trì chế độ chăm sóc da mỗi tuần bằng mặt nạ giấy để duy trì tuổi xuân.

Làn da của Dương Mịch vẫn rất căng bóng và khỏe mạnh vì cô biết lựa chọn mặt nạ phù hợp

Được biết, sản phẩm yêu thích mà cô thường sử dụng là mặt nạ phục hồi da Estee Lauder Advanced Night Repair Mask có giá khoảng 600 ngàn đồng/miếng.

Thư Kì

Đối với Thư Kì, cô nàng lại rất “chịu chi” khi luôn xuất hiện cùng những loại mặt nạ vô cùng đắt tiền.

Loại mặt nạ ren Thư Kì đang đắp là mặt nạ của Givenchy có giá khoảng 8 triệu đồng/ set 4 miếng

Khi khác, Thư Kì đắp đến 2 loại mặt nạ ren cùng một lúc và đều của Hàn Quốc, 1 là mặt nạ mắt của Too Cool For School Glam Rock Mask khoảng 60.000 đồng, 2 là Banila Co It Radiant Lace Hydrogel Mask Sheet khoảng 100.000 đồng/miếng.

2. Sao Hàn Quốc

Tzuyu (Twice)

Khi show thực tế đầu tiên của nhóm Twice lên sóng, Tzuyu là người khiến khán giả ấn tượng nhất với sự nghiêm túc trong việc giữ gìn nhan sắc hàng ngày. Tzuyu tiết lộ việc chăm sóc da mặt trước khi đi ngủ, ngoài các loại kem dưỡng ẩm, nữ ca sĩ dùng đến 2 loại mặt nạ để có làn da mộc hoàn hảo nhất, không bị ảnh hưởng do trang điểm nhiều.

Trước khi đi ngủ, Tử Du đắp tận 2 lớp mặt nạ

Ngoài ra, cô nàng cũng tiết lộ rằng cô thích sử dụng nhiều loại mặt nạ dưỡng da khác nhau, chứ không xoay quanh một loại duy nhất. Theo Tzuyu thì mỗi loại mặt nạ có những dưỡng chất và tác dụng khác nhau, đều tốt cho da cả.

Lee Tae Ran

Lee Tae Ran dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng cô nàng vẫn trông đầy sức sống, trên Get it Beauty khi bật mí bí quyết giúp cô có làn da vẫn trẻ trung đó là dùng mặt nạ Banobagi Vita Genic Lifting Jelly Mask (vitamin A) giúp nâng cơ và săn chắc da.

Kim Seul Gi

Cũng trong chương trình Get it Beauty, Kim Seul Gi tiết lộ cô thường chọn một dòng mặt nạ giấy dưỡng ẩm sâu để đắp mỗi tỗi trước khi đi ngủ, sau các bước làm sạch da.

3. Sao Việt cũng không nằm ngoài xu hướng mặt nạ giấy

Hồ Ngọc Hà

Nếu ai để ý thì hẳn cũng biết Hồ Ngọc Hà chính là fan cứng của các loại mặt nạ giấy. Bất cứ khi nào cô cũng có thể tranh thủ để đắp mặt nạ, kể cả khi trên máy bay. Thời gian dư dả này được nữ ca sĩ tận dụng hiệu quả cho da được bổ sung độ ẩm, cung cấp dưỡng chất, thuận tiện cho việc trang điểm nếu phải đi sự kiện ngay khi đáp xuống sân bay.

Cô thường khoe trên trang cá nhân việc sử dụng hai loại giấy bạc màu trắng và xanh để làm đẹp da

Loại mặt nạ được Hà Hồ ưa chuộng gần đây là mặt nạ giấy bạc - sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc đang gây sốt trong giới làm đẹp. Mỗi miếng mặt nạ này chứa đến 30ml dưỡng chất - bằng một chai serum kích thước nhỏ, giá khoảng 40 ngàn đồng/ miếng.

Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh có lẽ là một người rất chăm chỉ trong việc làm đẹp. Những đêm đi diễn về muộn, Angela Phương Trinh thường tranh thủ thời gian đắp mặt nạ ngay trên xe khi về nhà. Tuy nhiên, việc để mặt nạ lúc ngủ như thế này cũng không tốt cho da đâu nhé. Chỉ nên đắp mặt nạ giấy trong 15 - 20 phút thôi.

Angela Phương Trinh rất chăm chỉ đắp mặt nạ mỗi ngày

Thậm chí người đẹp còn rất chịu khó săn lùng những loại mặt nạ độc đáo

Kỳ Duyên

Vừa mới đây, trên chuyến đi sang Milan tham dự Tuần lễ thời trang, hành trang dưỡng da của Kỳ Duyên chính là loạt mặt nạ làm đẹp, đếm sơ qua cũng phải chục hộp mặt nạ giấy đủ loại, từ dưỡng trắng, làm sáng cho tới cấp ẩm cho da.

Người hâm mộ Kỳ Duyên có lẽ không xa lạ gì khoảng khắc cô đắp mặt nạ

Đây là dòng mặt nạ cao su của Dr Jart +, mỗi hộp có giá hơn 100 ngàn đồng một miếng

An An