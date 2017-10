Trong tập 7 Khi nàng say giấc, Park So Yoon (Kim So Hyun) trong lúc mất bình tĩnh đã dùng đũa đâm vào tay mình, nhưng cuối cùng lại đâm vào tay Nam Hong Joo (Suzy).

Mặc dù chỉ mới phát sóng nhưng bộ phim truyền hình Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) đã nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả mê phim Hàn quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Tối qua, tập 7, 8 Khi nàng say giấc lên sóng và gây nhói tim khi mở màn bằng một cảnh tượng rùng rợn: Park So Yoon (Kim So Hyun) đâm thủng tay Nam Hong Joo (Suzy) do mất bình tĩnh.

Vốn là nạn nhân của việc bạo hành gia đình, Park So Yoon luôn ở trong tình trạng bất ổn. Khi luật sư Lee Yoo Beom (Lee Sang Yeob) xuất hiện ở quán thịt nướng và đe doạ mẹ con cô thì cô đã mất bình tĩnh.

Mẹ của Park So Yoon sợ rằng nếu truy tố chồng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của con gái nên quyết định không truy tố người chỗng vũ phu. Quá đau lòng, So Yoon đã lấy đũa đâm vào tay mình để từ bỏ piano.

Nam Hong Joo cố gắng ngăn cản nhưng bị cô đâm đũa vào tay. Hong Joo ngã xuống sàn, máu chảy lênh láng khiến khán giả thót tim. Nhưng sau giây phút đó thì khán giả thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là câu chuyện xảy ra trong giấc mơ của Han Woo Tak (Jung Hae In) mà thôi.

Trên thực tế, khi Park So Yoon mất bình tĩnh và cầm đũa lên thì công tố Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) đã xuất hiện bằng một tiếng đập bàn và khiến cô bình tĩnh lại. Anh ra mặt khẳng định mình sẽ truy tố bố của So Yoon dù cho ai cầu xin đi nữa.

Công tố Jung có một màn thể hiện hết sức thuyết phục khi chỉ ra những điểm bất hợp lý trong lá thư xin lỗi của bố So Yoon. Anh khiến luật sư Lee Yoo Beom không còn nói thêm được bất cứ lời gì.

Sau màn thể hiện hết sức “cool ngầu”, Jung Jae Chan lại “đốn tim” fan bởi hành động đáng yêu và ngọt ngào hết sức. Anh an ủi So Yoon bằng cách giả làm một con hổ sau đó là một con mèo và nói với cô rằng, bố cô tưởng mình là hổ nhưng đứng trước luật pháp ông ta chỉ là một con mèo mà thôi.

Vẻ mặt dễ thương của Jung Jae Chan khiến người xem không thể kìm được trái tim mình mà rung động.

Trong vụ án của bố So Yoon, Jung Jae Chan đã cố gắng hết sức mình và tìm được khá nhiều nhân chứng, chứng cứ. Nhưng Han Woo Tak và Nam Hong Joo lại mơ thấy hai kết quả khác nhau về kết quả của việc điều tra.

Sau khi so sánh điểm khác biệt của hai giấc mơ, hai người đã khuyên Jung Jae Chan hãy để một điều tra viên khác thực hiện vụ này vì nếu anh trực tiếp thực hiện bố của So Yoon sẽ được tuyên vô tội. Kết quả, điều tra viên Choi Dam Dong (Kim Won Hee) thực sự khiến bố của So Yoon phải nhận tội.

Khi nàng say giấc còn khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi nụ hôn của Nam Hong Joo và Jung Jae Chan. Hong Joo mơ thấy cô kiễng chân, nhắm mắt và được Jung Jae Chan trao nụ hôn. Trên thực tế, công tố Jung lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ khi thấy cô kiễng chân, nhắm mắt. Anh giết chết mộng tưởng của cô bằng câu hỏi: Cô đang làm gì vậy?

Nụ hôn hụt này khiến khán giả tiếc ngẩn ngơ. Nhưng Jung Jae Chan đã bù cho người xem bằng một nụ hôn ngọt ngào và say đắm với Hong Joo trong giấc mơ của mình. Cảnh Nam Hong Joo che nắng cho Jae Chan cũng khiến người xem muốn “truỵ tim”.

Chuyện tình của Jung Jae Chan và Nam Hong Joo sẽ có thể tiến triển tốt đẹp như trong giấc mơ không? Khi nàng say giấc tập tiếp theo hứa hẹn sẽ có nhiều tình huống thú vị xảy ra.

Hoàng Linh