Vụ rò rỉ khí amoniac nghiêm trọng xảy ra lúc 8 giờ 30 giờ sáng 10.10 ở ấp 2, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM khiến 4 người bị thương, trong đó 3 người nguy kịch; cây xanh héo úa, gia súc và gia cầm chết hàng loạt. Khí amoniac là gì và nguy hiểm như thế nào?

Trong khi sang chiết khí amoniac (NH3) từ xe bồn vào trạm ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, tài xế đã bất cẩn làm khí rò rỉ ra ngoài. Sự cố làm 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 người nguy kịch.

Trả lời Vietnamnet, bác sĩ Đỗ Tuấn Linh - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho bết, lúc 11 giờ 20 bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp từ bệnh viện huyện Bình Chánh chuyển lên với chẩn đoán ngộ độc NH3, gồm anh Thạch Sanh (28 tuổi, trú xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM); Nguyễn Đình Hòa (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và chị Huỳnh Thị Hường (28 tuổi, quê Bình Định).

Lúc vào viện, tình trạng anh Thạch Sanh nặng nhất. Bệnh nhân bị suy hô hấp, kết mạc mắt xung huyết, họng đỏ, phổi bị tổn thương, hiện được cứu chữa tại khoa Hồi sức tích cực và chưa thể tiên lượng được.

Anh Nguyễn Đình Hòa (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị bỏng kết mạc mắt, mắt phải tổn thương. Ngay trong chiều, người này được chuyển qua BV Mắt TP.HCM tiếp tục điều trị.

Nạn nhân thứ 3 là chị Huỳnh Thị Hường (nhân viên công ty Vĩnh Lộc) bị bỏng niêm mạc miệng, xung huyết kết mạc mắt, hiện điều trị tại khoa Hô hấp.

Theo lời kể nhân viên công ty Vĩnh Lộc (sản xuất gas lạnh NH3) đóng ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, lúc 8 giờ 30 hôm nay xảy ra nổ bồn chứa gas cạnh văn phòng.

Thời điểm này có tài xế xe bồn và 2 nhân viên hành chính. 3 người chạy ra ngoài và có cảm giác cay mắt, khó thở, rát mắt, họng, buồn nôn và được đưa tới bệnh viện Bình Chánh. Sau khi được sơ cứu ban đầu, rửa mắt, súc miệng, tắm rồi chuyển qua bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Ngay sau xảy ra sự việc, chính quyền địa phương di dời người dân xung quanh và 1.000 học sinh trường tiểu học An Phú Tây 2 tới nơi an toàn.

Sự cố khiến gia đình anh Nguyễn Tấn Tài, nằm cạnh trạm chiết gas, bị chết nhiều chó, mèo, gà, heo, thiệt hại ước tính cả trăm triệu đồng.

Amoniac là gì và nguy hiểm như thế nào?

Amoniac là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH3. Ở điều kiện tiêu chuẩn, amoniac là một chất khí độc không màu, có mùi khai rất khó chịu, tan nhiều trong nước. Trong tự nhiên, amoniac sinh ra trong quá trình bài tiết và thối rữa xác sinh vật. Nếu hít nhiều amoniac sẽ bị bỏng đường hô hấp (rát cổ họng). Con người ngửi amoniac lâu có thể bị chết.

Thuật ngữ amoniac có nguồn gốc từ một liên kết hoá học tên clorua ammoni, được tìm thấy gần đền thời thần Mộc tinh Ammon ở Ai Cập.

Người đầu tiên chế ra amoniac nguyên chất là nhà hoá học Dzozè Prisly. Ông đã thực hiện thành công thí nghiệm của mình vào năm 1774 và khi đó người ta gọi amoniac là chất khí kiềm.

Trong không khí có một lượng amoniac không đáng kể sinh ra do quá trình phân rã của động vật và thực vật. Ngoài ra, trong nước mưa cũng có chứa một lượng amoniac không lớn. Người ta thường chế ra amoniac để dùng cho ngành công nghiệp bằng phương pháp nhân tạo.

Trong thành phần của amoniac có azốt và hyđrô. Khi hai chất này liên kết với nhau sẽ tạo ra amoniac. Người ta lấy azốt từ không khí, còn hyđrô từ nước. Hai thành phần này được sấy khô, hâm nóng và nén, sau đó chất hỗn hợp này được cho qua các liên kết muối khác nhau và kết quả có được amoniac.

Amoniac nặng gần bằng nửa không khí. Sau khi nén và làm lạnh, amoniac sẽ biến thành chất lỏng giống như nước nhưng sôi ở nhiệt độ -33,34 °C. Khi bị nén xong, amoniac sẽ bay hơi. Lúc này, nó hấp thụ nhiều nhiệt. Đó là nguyên nhân vì sao người ta sử dụng amoniac trong tủ lạnh.

Amoniac dân dụng là một dung dịch nước của amôniăc. Chúng ta thường cho thêm chất này vào khi giặt quần áo.

Nữ hành khách la hét ầm ĩ trên máy bay Jetstar ở Vinh vì trễ chuyến 21 tiếng:

Theo đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific, tối 9.10, chuyến bay số hiệu BL525 của Hãng từ Vinh đi TP. HCM buộc phải hủy vì thời tiết xấu và máy bay bị sét đánh. Máy bay sau đó phải ở lại sân bay Vinh để kiếm tra kỹ thuật dẫn đến chuyến bay bị chậm nhiều giờ.

“Chuyến bay BL524 hạ cánh xuống sân bay Vinh, chuẩn bị thực hiện chuyến tiếp theo từ Vinh đi TP.HCM. Khi hành khách lên máy bay thì thời tiết xấu. Sau hơn 1 giờ chờ đợi để cất cánh, thời tiết tại Vinh vẫn tiếp tục diễn biến xấu nên cơ trưởng quyết định hủy chuyến để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Tại sân bay Vinh, nhân viên của hãng đã bố trí khách sạn và xe đưa đón để hành khách nghỉ ngơi. Trong khi một số hành khách trở về khách sạn, gần 100 khách ở lại sân bay mặc dù hãng đã bố trí chỗ ở. Sau khi thuyết phục nhóm khách bất thành, nhân viên Jetstar Pacific tại Vinh đã phải ở lại sân bay cùng họ.

Theo kế hoạch, sáng 10.10 chuyến bay BL525 sẽ tiếp tục cất cánh lúc 13 giờ 45 phút. Điều không may là trong quá trình kiểm tra, phát hiện máy bay bị sét đánh một vệt xám ở đuôi. Theo quy định an toàn, máy bay sẽ phải nằm lại tại Vinh để tiếp tục kiểm tra và xử lý trước khi được phép cất cánh. Dự kiến, chuyến bay BL525 sẽ cất cánh vào lúc 23 giờ 10.10 sau khi công tác kiểm tra an toàn hoàn tất theo quy định. Trên chuyến bay có gần 180 hành khách", đại diện Jetstar thông tin.

Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng bị bắn chết sau khi vào rẫy cùng vợ cũ nghi phạm:

Trong lúc đi thăm rẫy, Phó chủ tịch HĐND xã ở Lâm Đồng bị ùi Văn Dũng dùng súng thể thao bắn tử vong.

Trưa 7.10, ông Sang vào vườn cà phê của gia đình, cách trung tâm xã khoảng 3 km, làm việc thì bị Dũng dùng súng thể thao bắn gục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Một ngày sau gây án, Dũng bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 9.10, ông Trần Đình Sơn, Trưởng Công an xã Phi Liêng cho biết, nghi phạm Bùi Văn Dũng (xã Phi Liêng) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ông Đinh Tiến Sang đã ly dị vợ, vợ chồng nghi phạm Bùi Văn Dũng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

''Thời gian gần đây giữa ông Sang và vợ Dũng có quan hệ với nhau. Trước khi xảy ra vụ nổ súng, ông Sang cùng vợ Dũng dẫn nhau đi làm rẫy thì xảy ra vụ án mạng. Vụ nổ súng có thể là do ghen tuông'', vị trưởng công an nhận định với Zing.

Theo ông Trần Đình Sơn, hôm xảy ra vụ việc, Dũng mang theo súng tự chế cùng 80 viên đạn vào rẫy cà phê của ông Sang.

Trong lúc ông Sang đang hái cà phê thì nghi phạm tiến lại gần bắn chết. Sau đó, Dũng chĩa súng bắn vợ cũ nhưng đạn không nổ nên người này may mắn chạy thoát và báo công an.

Nhà của Dũng cách nhà ông Sang chỉ vài cây số.

