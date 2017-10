Khoảng 20 giờ ngày 9/10, tại ga Lâm Giang (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái) do mưa lớn kéo dài đã làm nửa quả núi sạt xuống vùi lấp một số toa xe lửa, toàn bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai bị ách tắc. Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đang nỗ lực phối hợp với ngành đường sắt khắc phục sự cố, khẩn trương khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai.

Huy động tối đa nhân lực và phương tiện tham gia khắc phục sự cố

Tại hiện trường thuộc km 210 + 300 đường sắt Hà Nội - Lào Cai khu vực phía nam ga Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, khối lượng đất đá ước khoảng 70.000 m3 đã vùi lấp toàn bộ đường ray dài khoảng 100 mét; 6 toa tàu hàng rỗng và một số toa xe phục vụ phòng chống lũ bão vẫn nằm trong đất đá. Sức đẩy của trận lở núi đã đẩy bay đường ray tàu hỏa ra phía bờ sông Hồng. Khối đất đá do núi lở còn làm tuyến đường bộ từ Lâm Giang đi Lào Cai bị vùi lấp hoàn toàn. Hiện tại, tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị của ngành Đường sắt khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Công tác chỉ đạo khắc phục đang được tiến hành khẩn trương với nỗ lực sớm khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Ông Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông vận tai tỉnh Yên Bái cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh chúng tôi đã cùng các lực lượng có mặt kiểm tra hiện trường, phối hợp với ngành đường sắt lên các phương án khắc phục. Sáng nay chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị quản lí đường bố trí 4 máy xúc, 10 ô tô để phối hợp với đường sắt khắc phục. Tuy nhiên với khối lượng đất đá rất lớn nên chúng tôi chỉ đạo làm thêm ca, tăng thời gian để phối hợp với ngành đường sắt.

Bảy toa tàu trở hàng đã bị vùi lấp dưới lớp đất đá dày

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng gồm hơn 50 cán bộ, chiến sỹ gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ. Đến nay các hành khách theo tuyến đường sắt đã được di chuyển lên đường bộ để tiếp tục di chuyển, các phương án phân luồng cũng đã được triển khai.

Huy động tối đa nhân lực và phương tiện để thông tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai

Theo đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái hiện lực lượng công an có mặt tại hiện trường với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực sạt lở. Phân công lực lượng phối hợp với địa phương xem xét, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời cử lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn giao thông, không lại gần các khu vực máy móc đang khắc phục để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.

Thanh Ngà