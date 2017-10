Sau 7 ngày niêm phong, phòng làm việc của nguyên Trưởng Phòng Thanh tra thuế Cục thuế Bình Định được mở ra để khám xét nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi nhận hối lộ đối với vị này.

Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiến hành thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Hồ Minh Khiêm (53 tuổi), nguyên Trưởng Phòng Thanh tra thuế Cục thuế Bình Định nhằm phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 2-10, phòng làm việc của ông Khiêm bị Cục thuế Bình Định niêm phong để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT.

Phòng làm việc của ông Khiêm lúc bị niêm phong

Như đã thông tin, khoảng 15 giờ chiều 1-10, tại một quán cà phê gần trụ sở Cục thuế Bình Định, ông Hồ Minh Khiêm bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang khi đang nhận 2 cọc tiền tổng cộng 130 triệu đồng của một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn. Trong đó, 1 cọc có 110 triệu và 1 cọc có 20 triệu đồng. Đến ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Minh Khiêm về hành vi nhận hối lộ.

Ông Khiêm tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định (ảnh: Báo Bình Định)

Thông tin ban đầu, ngày 1-9, đoàn thanh tra Cục thuế Bình Định gồm 4 thành viên, do ông Hồ Minh Khiêm làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn, đến 21-9 thì kết thúc. Ba ngày sau, ông Khiêm cùng một thành viên trong đoàn đến doanh nghiệp này đưa ra 2 bản liệt kê về những lỗi sai phạm kê khai thuế. Ông Khiêm nói rằng với những lỗi vi phạm này, doanh nghiệp phải nộp tổng số tiền phạt thuế và truy thu thuế gần 1,4 tỉ đồng. Nếu chủ doanh nghiệp chịu chi tiền thì đoàn thành tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm lớn và chỉ xử lý các lỗi nhẹ khoảng 70 triệu đồng.

Những ngày sau đó, ông Khiêm đã nhiều lần gọi điện thúc giục đưa tiền. Bức xúc, chủ doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Đức Anh