Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức, Hà Nội vừa ra quyết định khai trừ Đảng đối với bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm.

Ngày 22/4/2017, 19 cán bộ chiến sĩ bị giữ ở Đồng Tâm đã được thả ra khỏi nhà văn hóa thôn Hoành. Ảnh: Dân trí.

Ngoài ra, 4 cán bộ khác của xã Đồng Tâm cũng bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo, và 1 cán bộ xã bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.

Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020. Một trong nhiều lí do dẫn đến quyết định kỷ luật là do buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến sự việc một số công dân tổ chức nhiều hoạt động gây mất an ninh. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc một số người dân xã Đồng Tâm bắt 38 cán bộ, chiến sĩ tại Nhà văn hoá thôn Hoành.

