Trước đoạn clip bức xúc của khách hàng về việc máy bay bị delay nhiều giờ đồng hồ, đại diện hãng hàng không Jetstar cho biết, đây là sự cố ngoài mong muốn do thời tiết xấu, máy bay bị sét đánh. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, hãng đành phải tạm hoãn chuyến.

Nữ hành khách lớn tiếng vì máy bay Jetstar delay 21 tiếng

Hôm nay (10/10), mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh hành khách bức xúc vì chuyến bay từ Vinh đi TP. HCM của hãng Jetstar bị hoãn liên tiếp 21 giờ. Đoạn clip cho thấy, nhiều hành khách đi trên chuyến bay tỏ ra tức giận, liên tục lớn tiếng với nhân viên an ninh.

Hình ảnh nữ hành khách lớn tiếng bức xúc vì máy bay delay suốt 21 giờ.

“Delay từ hôm qua đến nay mà chưa đi được, bưng đồ lên lại bưng đồ xuống. Các anh nói máy bay hư thì chuyển máy bay khác chứ”, một nữ hành khách bức xúc nói.

Tiếp đó, một nam hành khách cũng lên tiếng: “Thôi cho bà con xuống dưới cho mát, ở trên ni mà không bay được cũng mệt”. Đồng thời nhiều hành khác cũng đề nghị đại diện hãng có mặt để nói chuyện rõ ràng.

Lúc này, một số nhân viên hãng có đứng ra nói chuyện và giải thích cho hành khách về sự cố khiến chuyến bay bị chậm. “Chị đang bức xúc, nhưng chị vui lòng nói nhỏ tiếng lại giúp em. Các chuyến bay vẫn đang được sắp xếp, tuy nhiên vì an ninh an toàn bay nên chuyến bay phải hoãn lại”, nhân viên hãng giải thích

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. “Có thể do thời tiết mấy hôm nay xấu, mưa liên tục nhiều ngày nên chuyến bay mới bị delay nhiều như vậy. Hành khách cũng nên thông cảm cho hãng và bình tĩnh giải quyết sự việc”, một người dùng facebook chia sẻ.

Bên cạnh đó, một người khác bình luận: “Để 1 chiếc tàu bay cất cánh phải đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, an ninh trong suốt chuyến bay. Phi công có thể cho tạm hoãn chuyến bay khi không đảm bảo các yếu tố đó. Vì khi bay trên không một khi xảy ra tình huống trục trặc kỹ thuật hoặc có hành khách làm mất an ninh trên tàu bay đều rất nguy hiểm. Tất cả đều phục vụ trên sự an toàn của hành khách mà thôi”.

Hãng Jetstar lên tiếng: Do thời tiết xấu, máy bay bị sét đánh

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với chúng tôi, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, tối ngày 9/10, chuyến bay số hiệu BL525 của Hãng từ Vinh đi TP. HCM buộc phải hủy vì thời tiết xấu và máy bay bị sét đánh. Máy bay sau đó phải ở lại sân bay Vinh để kiếm tra kỹ thuật dẫn đến chuyến bay bị chậm nhiều giờ.

Theo hãng hàng không Jetstar Pacific, thời tiết xấu, máy bay bị sét đánh là sự cố ngoài ý muốn.

“Chuyến bay BL524 hạ cánh xuống sân bay Vinh, chuẩn bị thực hiện chuyến tiếp theo từ Vinh đi TP. HCM. Tuy nhiên, sau khi hành khách đã lên máy bay thì thời tiết xấu. Sau hơn 1 giờ chờ đợi để cất cánh, thời tiết tại Vinh vẫn tiếp tục diễn biến xấu nên cơ trưởng quyết định hủy chuyến để bảo đảm an toàn cho hành khách”, đại diện Jetstar thông tin.

Tại sân bay Vinh, nhân viên của hãng đã bố trí khách sạn và xe đưa đón để hành khách nghỉ ngơi. Trong khi một số hành khách trở về khách sạn, gần 100 khách ở lại sân bay mặc dù hãng đã bố trí chỗ ở. Sau khi thuyết phục nhóm khách bất thành, nhân viên Jetstar Pacific tại Vinh đã phải ở lại sân bay cùng họ.

“Theo kế hoạch, sáng ngày 10/10 chuyến bay BL525 sẽ tiếp tục cất cánh lúc 13 giờ 45 phút để đưa khách đi TP. HCM. Điều không may là trong quá trình kiểm tra, đã phát hiện máy bay bị sét đánh một vệt xám ở đuôi. Theo quy định an toàn, máy bay sẽ phải nằm lại tại Vinh để tiếp tục kiểm tra và xử lý trước khi được phép cất cánh. Dự kiến, chuyến bay BL525 sẽ cất cánh vào lúc 23 giờ tối 10/10 sau khi công tác kiểm tra an toàn hoàn tất theo quy định. Trên chuyến bay có gần 180 hành khách”, vị đại diện thông tin.

Được biết, tối 9/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết tại khu vực miền Trung có gió và mưa lớn, các hãng hàng không cũng đã phải hủy nhiều chuyến bay đến Đồng Hới và Chu Lai.

Định Nguyễn