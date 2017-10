Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã có thư kêu gọi các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại thôn Hoành tự thú và đầu thú .

Người dân thôn Hoành thả cán bộ, chiến sĩ công an bị giữ trái pháp luật

Liên quan tới vụ các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật (từ ngày 15 - 22.4.2017) xảy ra tại địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã có Thư kêu gọi tự thú và đầu thú.

Nội dung Thư kêu gọi đầu thú và tự thú nêu rõ: Trong cuộc sống, đôi khi vì sai lầm trong nhận thức, hành động có thể làm cho cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thậm chí phạm tội. Điều đáng tiếc, không mong muốn đó ảnh hưởng tiêu cực cho người thực hiện hành vi, gia đình họ và cho xã hội. Đối mặt với tình huống này, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cần phải làm gì để được hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý với cá nhân mình…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị các cá nhân đã tham gia vào việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam hoặc giữ người trái pháp luật trên địa bàn thôn Hoành (vụ việc đã được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 129/PC 44 ngày 13.6 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội) không bỏ lỡ cơ hội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, hãy nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.Hà Nội), hoặc chính quyền, cơ quan công an nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú theo quy định của pháp luật. Người che giấu, cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mâu thuẫn đất đai tại xã Đồng Tâm bắt nguồn từ năm 2015 khi Bộ Quốc phòng có quyết định thu hồi 50,03 ha đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không không quân đang quản lý giao cho Tập đoàn Viettel, trong đó có 46 ha thuộc xã Đồng Tâm, nhiều người dân Đồng Tâm đã có đơn khiếu kiện các cấp...

Ngày 30.3.2017, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Ngày 15.4, Công an Hà Nội bắt 4 người dân do hành vi vi phạm pháp luật để điều tra vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm. Ngay trong ngày, người dân đã bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành.

Sáng 18.4, 19 cán bộ, chiến sĩ được thả và đến 21.4, người dân thả tiếp Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức, trong khi vẫn chờ đối thoại với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Trưa 22.4, sau cuộc đối thoại kéo dài gần 6 giờ và bản cam kết của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người dân đã thả toàn bộ 20 chiến sĩ cơ động còn giữ.

