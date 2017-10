Bước đầu, nam thanh niên 20 tuổi ở An Giang khai nguyên nhân rạch đùi hàng loạt phụ nữ là do buồn chuyện gia đình nên gây án để 'giải toả tâm lý'.

Chiều 18/10, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nam thanh niên này được xác định là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ rạch vào mông, đùi của hàng loạt phụ nữ tại huyện Lấp Vò.

Cảnh sát cho biết: từ ngày 8 đến ngày 11/10, trên địa bàn các xã Bình Thạnh Trung, Hội An Đông và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò) xảy ra 8 trường hợp phụ nữ (có 3 nữ sinh) bị kẻ gian tấn công.

Nghi phạm chạy xe máy dùng vật sắt nhọn rạch vào vùng đùi, mông nạn nhân gây thương tích.

Nghi phạm khai rạch đùi phụ nữ để "giải toả tâm lý". Ảnh C.A.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai của các nạn nhân. Qua trích xuất hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, cảnh sát phát hiện nghi phạm chạy xe máy Sirius màu đỏ đen, biển số An Giang.

Đến sáng 18/10, cảnh sát đã bắt thủ được thủ phạm là Hồ Huỳnh Tuấn Anh, tạm giữ phương tiện gây án cùng nhiều tang vật liên quan. Qua làm việc, nam thanh niên này khai do buồn chuyện gia đình nên gây ra các vụ việc trên để “giải toả tâm lý”.

Nghi phạm chọn thời điểm vào sáng sớm hoặc giữa trưa, rảo quanh các tuyến đường vắng tại huyện lộ 64, khu dân cư xã Bình Thạnh, xã hội An Đông và tuyến đường đô thị mới của Lấp Vò (Đồng Tháp) và xã Hội An (huyện Chợ Mới, An Giang) để tiếp cận phụ nữ đi một mình, rồi gây án.

Cũng theo cảnh sát, ngày 13/10, một nữ sinh tại trường THPT Bình Thành (huyện Lấp Vò) đã dùng lưỡi lam tự rạch vào chân. Sau đó, nữ sinh này đăng lên Facebook và tung tin là bị kẻ xấu tấn công.

Công an huyện Lấp Vò đã xác minh, mời nữ sinh này lên giáo dục và cam kết không tái phạm. “Nữ sinh này khai buồn, tự rạch chân rồi đăng lên mạng để câu like”, một cán bộ điều tra cho hay.

Minh Anh