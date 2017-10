Theo lời khai ban đầu, nghi phạm Hồ Huỳnh Tuấn Anh dùng vật nhọn rạch đùi phụ nữ và nữ sinh là do buồn chuyện gia đình.

Nghi phạm Tuấn Anh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp)

Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vừa bắt giữ nghi phạm Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, An Giang). Tuấn Anh được xác định là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ và nữ sinh gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Trước đó, từ ngày 8-11/10, Công an huyện Lấp Vò nhận nhiều tin báo về việc 1 nam thanh niên dùng vật sắc nhọn, rạch vào đùi và mông phụ nữ đi đường. 8 trường hợp phụ nữ (trong đó có 3 nữ sinh) đã bị kẻ biến thái dùng vật nhọn rạch vào đùi, mông trên những đoạn đường vắng vào buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.

Từ lời khai các nạn nhân và trích xuất camera an ninh, Công an đã khoanh vùng, xác định đối tượng gây ra vụ việc. Hồ Huỳnh Tuấn Anh bị bắt giữ và bị khám xét nơi ở vào ngày hôm qua (18/10). Tuấn Anh thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai ban đầu, đối tượng thực hiện các hành vi này do buồn chuyện gia đình.

Công an huyện Lấp Vò đã khởi tố vụ án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Tuấn