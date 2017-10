Liệu người đẹp 26 tuổi sẽ giữ chân Justin Bieber được trong bao lâu?

Justin được bắt gặp đi cùng Paola Paulin tới nhà thờ

Mới đây, cánh phóng viên đã bắt gặp Justin Bieber sánh đôi cùng bạn gái mới Paola Paulin tới một nhà thờ. Người đẹp đang dính tin đồn hẹn hò với chàng ca sĩ đa tình đã một lần nữa giúp Justin chứng minh rằng, chàng ta có thể hư hỏng, thất bại trong một vài lĩnh vực nào đó, nhưng trong khoản chọn bạn gái thì đảm bảo không ai sánh bằng, bởi Paola Paulin thật sự là cô gái có nhan sắc không phải dạng vừa!

Mỹ nhân sinh ra tại Mexico và lớn lên tại Colombia hơn Justin những 3 tuổi, hiện đang là một người mẫu đồ bơi có tiếng hoạt động tại Mỹ. Cô nàng này khá đa tài khi vừa là một tay chơi guitar, vừa là một nghệ sĩ múa ballet và thông thạo các môn thể thao như quần vợt, bơi lội.

Có lẽ do hoạt động đa-zi-năng nên Paola Paulin sở hữu hình thể cực đáng ngưỡng mộ. Cô cao 1m73, số đo ba vòng lần lượt 86-60-89. Đặc biệt, mái tóc đen dày cùng gương mặt sắc sảo đậm chất Mỹ Latin giúp Paola “ăn đứt” các cô bồ cũ của Justin Bieber.

So với thân hình lúc phồng lúc xẹp của Selena Gomez thì Paola Paulin gợi cảm hơn nhiều

Có nguồn tin cho rằng Justin và mỹ nhân này vẫn chưa chính thức hẹn hò mà chỉ đang giữ mối quan hệ “bạn bè”. Song với sắc vóc khó cưỡng của Paola Paulin cùng thói trăng hoa khó bỏ của Justin, có Chúa mới biết mối quan hệ này sẽ đi xa đến đâu!

So với dàn bạn gái cũ của Justin Bieber, đặc biệt so với người tình một thuở Selena Gomez, Paola Paulin nổi trội hơn hẳn về nhan sắc và thần thái. Nét đẹp của cô khiến người ta càng nhìn càng mê đắm, chả trách các thương hiệu đồ bơi ngày một cưng chiều cô nàng hơn.

Liệu người đẹp 26 tuổi sẽ giữ chân Justin Bieber được trong bao lâu? Điều này thì chưa ai rõ, nhưng trước khi mối quan hệ ấy trôi vào dĩ vãng, hãy cứ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn gái tin đồn mới của giọng ca What Do You Mean cái đã!

Người đẹp sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng thân hình bốc lửa đậm chất Mỹ Latin

Paola Paulin hiện đang là người mẫu đồ bơi hoạt động tại Mỹ

Paola Paulin sở hữu sắc vóc và thần thái đáng ngưỡng mộ, dự đoán sẽ còn tiến xa trong tương lai