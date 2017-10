Henrikh Mkhitaryan đã có thể là người của Liverpool trong trận đại chiến với Man Utd thứ Bảy này, nếu anh không từ chối đến Anfield vì HLV Jurgen Klopp năm 2013.

Mkhitaryan đang là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở Ngoại hạng Anh, và cũng là chìa khóa mở ra chiến thắng trong chiến thuật của HLV Jose Mourinho nhờ kĩ thuật, tốc độ, khả năng kiến tạo ấn tượng của mình. Nhưng nếu không vì Jurgen Klopp, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá Armenia đã là người của Lữ đoàn đỏ.

Quay trở lại trước năm 2013, Mkhitaryan được đội tuyển trạch Liverpool theo dõi một thời gian dài và xác định là mục tiêu số 1. Khi đó, HLV Brendan Rodgers thậm chí còn có nhiều lần nói chuyện qua điện thoại với Mkhitaryan, giải thích tại sao anh sẽ là cái tên hoàn hảo cho kế hoạch của đội bóng, và phân tích sự nguy hiểm của Liverpool khi có bộ 3 Mkhitaryan - Gerrard - Suarez.

Sự nhiệt tình của Liverpool khiến Mkhitaryan phải suy nghĩ. Nhưng 2 tuần sau, anh đã xác định Borussia Dortmund mới là điểm đến của mình. HLV Dortmund khi đó, Jurgen Klopp thậm chí còn nhiệt tình hơn khi cắt ngắn kì nghỉ của mình, gặp trực tiếp Mkhitaryan, khiến tiền vệ 28 tuổi này bị thuyết phục.

"Tôi đã chọn Dortmund bởi vì tôi thích cách chơi của họ", Mkhitaryan nói với 11 Freunde: "Nhưng sau tất cả, họ có một huấn luyện viên tuyệt vời, Jurgen Klopp. Sau khi nói chuyện với ông ấy, tôi đã có quyết định cuối cùng và tôi chỉ muốn đến Dortmund".

Mkhitaryan đã có 13 bàn thắng và 10 đường kiến tạo ngay mùa bóng đầu tiên tại Westfalenstadion, đó là con số tuyệt vời. Nhưng mùa sau, vì nhiều lí do, anh lại sa sút. Dortmund cũng trình diễn bộ mặt tệ hại và khiến Klopp phải nói lời chia tay đội bóng. Thomas Tuchel lên thay trong nhiều nỗi hoài nghi, nhưng vị HLV này thậm chí còn 'mát tay' hơn với Mkhitaryan so với Klopp, giúp Mkhitaryan đã thi đấu đầy ấn tượng trước khi được HLV Jose Mourinho đưa về Old Trafford.

"Khi tôi đến Dortmund, Jurgen Klopp nói với tôi rằng tôi phải quên đi mọi thứ, và không phải lúc nào cũng nghĩ về bóng đá", Mkhitaryan kể lại. "Tôi hiểu ý ông ấy, và dần dần có những sự thay đổi."

Mkhitaryan rất quan trọng với Man Utd.

Có thể thấy tâm lý là vấn đề lớn của Mkhitaryan. Anh đã phải rất nhọc nhằn để thích nghi với Ngoại hạng Anh, với đòi hỏi khắt khe của HLV Jose Mourinho. Còn Klopp thì có triết lý khác biệt.

"Tôi biết ơn Klopp, ông ấy đã hướng mọi việc theo tính cách của tôi và rất tâm lý," Mkhitaryan từng nói trên Football Focus vào tháng Hai. "Ở Dortmund, tôi đã rất căng thẳng sau vài trận đấu khi chúng tôi thi đấu tồi tệ. Klopp cho tôi thấy một con đường. Ông ấy ủng hộ tôi và nói với tôi rằng tôi phải giữ được cái đầu lạnh, bởi vì những điều tốt đẹp đang đến. Ông ấy đã giúp tôi trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn."

Klopp cũng dành cho Mkhitaryan những lời đặc biệt qua Reading the Game: "Trong tâm trí tôi, rõ ràng cậu ấy là một trong những cầu thủ tài năng nhất trên thế giới. Cậu ấy sở hữu sự kết hợp đáng kinh ngạc giữa tốc độ và kỹ thuật. Có thể bạn không để ý rằng Mkhitaryan là một cầu thủ luôn đặt ra kỳ vọng rất cao, cậu ấy có thể thất vọng với chính bản thân mình dù có chơi tốt đi nữa.

Có một lý do tại sao các kì thủ cờ vua xuất sắc nhất thế giới phần nhiều đến từ Armenia. Họ là những nhà tư tưởng, họ làm việc chăm chỉ, hết mình. Và nếu mọi việc không diễn ra suôn sẻ, thì vấn đề là ở bạn, bạn phải tự trách mình."

Mkhitaryan chơi rất hay ở Dortmund:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 05:18 13/10/2017