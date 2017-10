Theo hãng tin Reuters, IS đang sắp thất thủ hoàn toàn tại Raqqa (Syria), nơi từng được coi là 'kinh đô' của tổ chức khủng bố, và dự kiến vào ngày 15/10 thành phố này sẽ hoàn toàn sạch bóng quân khủng bố.

Một nguồn tin cho biết, những người đứng đầu các bộ tộc ở Raqqa hiện đang cố gắng thỏa hiệp nhằm cho phép các phần tử IS được rời khỏi thành phố cùng một số dân thường làm bia đỡ đạn cho chúng.

Người dân Syria chạy nạn khỏi Raqqa trong cuộc giao tranh.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), được sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã bắt đầu chiến dịch tấn công IS tại Raqqa từ tháng 6 năm nay để đánh bật các phiến quân khủng bố ra khỏi thành phố này.

Việc giành lại Raqqa sẽ là một cột mốc quan trọng nhằm lật đổ “nhà nước Hồi giáo” mà IS đã từng tuyên bố thành lập tại các vùng lãnh thổ tại Syria và Iraq. Trước đó, IS cũng đã bị đẩy lùi khỏi thành phố Mosul (Iraq).

“Giao tranh vẫn đang diễn ra ở Raqqa”, ông Nouri Mahmoud, phát ngôn viên lực lượng người Kurd YPG hiện đang chiếm đa số thành phần quân số của SDF cho biết. “Tuy nhiên IS đang sắp sụp đổ hoàn toàn. Hôm nay hoặc ngày mai, thành phố này có thể sẽ được giải phóng”.

Trước đó, Liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết một đoàn xe dự kiến sẽ rời khỏi Raqqa trong ngày 14/10 theo một thỏa thuận giữa các quan chức địa phương và tàn dư quân khủng bố. Họ gọi đây là một hoạt động “sơ tán dân thường”.

Tuyên bố của liên quân tin rằng động thái này “sẽ cứu được những sinh mạng vô tội và cho phép Lực lượng Dân chủ Syria và liên quân có thể tập trung đánh bại các phần tử IS tại Raqqa với ít rủi ro đối với người dân hơn”.

Ông Omar Alloush, một thành viên của Hội đồng Nhân dân Syria được thiết lập để quản chế thành phố Raqqa sau khi nơi đây quét sạch bóng IS cho biết, các phiến quân khủng bố đã được các tộc trưởng trong khu vực thuyết phục thực hiện kế hoạch trên.

“Một số tên không muốn đầu hàng, vì vậy các tộc trưởng quyết định để các phần tử IS rời khỏi đây cùng với một số dân thường tới một nơi cách xa Raqqa, sau đó chúng phải thả các con tin khi đã an toàn”, ông Alloush cho biết. Các phần tử IS này sẽ rút về các khu vực còn lại mà tổ chức khủng bố đang kiểm soát.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hiện các phần tử IS người Syria đã rời khỏi Raqqa và các xe bus đã đến thành phố này để sơ tán các phần tử người nước ngoài cuối cùng và người thân của họ.

Trong khi đó, Quân đội Syria, được sự trở giúp của không quân Nga và các lực lượng vũ trang thân Iran, mới đây đã tuyên bố giành lại thị trấn al-Mayadin thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Tỉnh này là pháo đài lớn cuối cùng của IS tại Syria và hiện đang bị SDF và Quân đội Syria tấn công gọng kìm.

Trước đây vào tháng 8, các phiến quân khủng bố IS đã nhất trí được sơ tán khỏi một khu vực gần biên giới Syria – Lebanon. Đoàn xe này tiến về phía những vùng mà mà IS đang kiểm soát ở phía Đông Syria và tuyến đường của chúng đã bị máy bay liên quân phá tan.

Anh Tuấn (lược dịch)