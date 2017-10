Giới quan sát ngày 14.10 cho biết toàn bộ tay súng người Syria thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tháo chạy khỏi thành phố Raqqa (Syria).

Khung cảnh hoang tàn tại Raqqa, Syria

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR - trụ sở tại Anh) ngày 14.10 cho hay toàn bộ thành viên người Syria của IS cùng gia đình đã rời khỏi Raqqa bằng xe buýt và tiến đến một nơi nào đó chưa xác định, theo AFP. Số lượng của nhóm này được cho là khoảng 200 tên.

Lãnh đạo SOHR Rami Abdel Rahman tiết lộ vẫn còn 150 tay súng người nước ngoài của IS tại Raqqa và việc đàm phán về số phận của nhóm này đang diễn ra.

Cũng trong ngày 14.10, Reuters dẫn lời người phát ngôn của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu Ryan Dillon thông báo khoảng 100 tay súng của tổ chức này tại Raqqa đã đầu hàng trong 24 giờ trước đó và được đưa đi khỏi thành phố.

Ông Dillon không nói rõ các tay súng này được đưa đến đâu. Tuy nhiên, người phát ngôn bày tỏ lo ngại về việc giao tranh vẫn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, đồng thời cho biết 85% thành phố đã được giải phóng tính đến ngày 13.10.

Lực lượng đối lập do Mỹ hậu thuẫn SDF bắt đầu tấn công nhằm truy quét IS khỏi Raqqa từ tháng 6. Nơi đây được coi là sào huyệt của IS tại Syria và là căn cứ để tổ chức này vạch ra những kế hoạch tấn công chống lại phương Tây.

Việc IS bị khuất phục tại Raqqa sẽ là một cột mốc lớn trong nỗ lực ngăn chặn tổ chức này tuyên bố thành lập cái gọi là “đế chế” tại Iraq và Syria. Cũng trong năm 2017, đầu não của IS tại Iraq là thành phố Mosul cũng đã được giải phóng.

Bảo Vinh