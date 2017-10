Ngày 15.10.2017, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã chiếm được quận al-Barid, trung tâm của thành phố Raqqa. Lực lượng SDF tiêu diệt 10 tay súng khủng bố IS, một nửa là chiến binh nước ngoài.

Lực lượng SDF trên chiến trường Raqqa - ảnh South Front

Cùng ngày, SDF tuyên bố di tản 550 thường dân từ các khu vực do IS kiểm soát bên trong Raqqa. 4 tay súng IS nộp vũ khí đầu hàng SDF.

Lực lượng SDF cứu hộ dân cư từ khu vực bị IS chiếm đóng ở Raqqa - video truyền thông SDF

Sau khi mất quận al-Barid chiến lược, tuyến phòng thủ các chiến binh IS bên trong Raqqa có thể sẽ sụp đổ trong những ngày tới.

Ngày 15.10.2017, Bộ máy lãnh đạo SDF chính thức tuyên bố bắt đầu giai đoạn cuối của cuộc chiến giải phóng Raqqa sau khi các tay súng khủng bố IS người Syria rời khỏi thành phố.

Trên vùng nông thôn ngoại vi tỉnh Deir Ezzor, lực lượng SDF đẩy lùi một cuộc tấn công IS vào chiến tuyến ở làng al-Sa'ad phía nam thị trấn al-Suwar. Theo nguồn tin mạng xã hội ủng hộ người Kurd, các tay súng SDF tiêu diệt 7 phần tử khủng bố, phá hủy một xe cơ giới của IS trong trận đánh.

Lực lượng SDF cũng đẩy lùi một cuộc tấn công khác của IS, đánh vào mỏ dầu Jafra trên vùng nông thôn phía bắc Deir Ezzor. Các chiến binh SDF phá hủy một xe đánh bom tự sát của IS trong cuộc chiến.

Trang Amaq, cơ quan truyền thông IS cho biết, các tay súng khủng bố IS tấn công 3 trạm kiểm soát của SDF trên đường al-Suwar-al-Salihiyah trên vùng nông thôn phía bắc Deir Ezzor. IS sát hại 6 binh sĩ SDF, phá hỏng một xe cơ giới của SDF trong cuộc tấn công. Ngoài ra, IS cũng phá hủy một xe ủi đất của SDF bằng mìn ở làng Mohamed.

Những diễn biến gần đây cho thấy IS chuyển một số tay súng không lớn chống lại cuộc tấn công của SDF trên vùng nông thôn miền nam tỉnh al-Hasakah và phía bắc Deir Ezzor. Sau khi chiếm được thành phố Raqqa, SDF sẽ điều động hàng nghìn binh sĩ nhằm tăng cường hoạt động tấn công đánh chiếm địa bàn các tỉnh al-Hasakah và Deir Ezzor.

Đến thời điểm này, quân đội Syria không còn nhiều thời gian để tiến công đánh chiếm khu mỏ dầu quan trọng bậc nhất trên bờ đông sông Euphrates. Lực lượng SDF đã có được điều kiện tốt để thực hiện ý đồ chiến lược này.

Các tay súng khủng bố, số lượng không nhiều tấn công vào làng al-Sa'ad phía nam thị trấn al-Suwar - ảnh trang Amaq

QA

Quang Anh