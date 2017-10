Lần đầu tiên mẫu iPhone mới giảm giá sát với model cũ tại Việt Nam. iPhone 8 kém sức hút hơn iPhone 8 Plus, nhưng cả hai đều có doanh số chưa cao vì người dùng chờ đợi iPhone X.

Sau hơn nửa tháng về Việt Nam, iPhone 8 64 GB đã giảm giá từ 20 triệu đồng về 17,3 triệu, bằng đúng mức giá của iPhone 7 Plus 128 GB.

Đây là điều hiếm xảy ra với những chiếc iPhone mới ra mắt của Apple. Trong những năm gần đây, iPhone 6, 6S hay iPhone 7 hàng xách tay khi mới về nước đều có mức giá cao trong khoảng một tháng đầu, trước khi các nhà bán lẻ công bố giá chính hãng.

iPhone 8 không có sức mua bằng iPhone 8 Plus ở Việt Nam.

"Trong những chiếc iPhone vừa ra mắt, iPhone 8 là model nhạt nhòa nhất vì chỉ nâng cấp về cấu hình, không có camera kép. Người dùng không thể chụp ảnh xóa phông, potrait lightning effect", Nguyễn Văn Quân, chủ một cửa hàng di động trên đường 3 tháng 2, TP.HCM, lý giải về việc iPhone 8 kém sức hút.

Trên thực tế, người dùng iPhone 7 Plus và iPhone 8 là hai nhóm khác nhau. Những ai thích màn hình lớn, camera kép chụp xóa phông sẽ chọn iPhone 7 Plus thay vì iPhone 8. Nếu muốn một chiếc iPhone nhỏ gọn, họ có thể chọn iPhone 7 để tiết kiệm hơn vì trải nghiệm không khác nhiều so với iPhone 8, nhưng giá chỉ từ 14 triệu đồng.

Tuy cùng mức giá với iPhone 8, nhưng iPhone 7 Plus lại có số phận trái ngược. Nhiều chủ cửa hàng cho biết model này vẫn nằm trong nhóm bán chạy nhất. "Nó có camera kép, giá tốt hơn trước và dùng thân kim loại, khó vỡ kính hơn iPhone 8 hay 8 Plus", anh Trần Bình, đại diện một chuỗi cửa hàng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM nói với Zing.vn.

iPhone 7 Plus và iPhone 8 đang có mức giá rất gần nhau trên thị trường hàng xách tay. Biểu đồ: Duy Nguyễn.

Trong khi iPhone 8 không tìm thấy người mua, iPhone 8 Plus 64 GB và 256 GB có sức bán ổn định. Các chủ cửa hàng cho biết họ chỉ nhập số lượng ít vì người dùng có tâm lý chờ đợi iPhone X. Hai model này vẫn ở mức giá trên 20 triệu đồng, đối đầu trực tiếp với Galaxy Note 8 chính hãng.

Trong khi các cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài bán iPhone 7 Plus 32 GB ở giá 16,96 triệu đồng, các hệ thống chính hãng vẫn niêm giá 19,99 triệu và lên đến 23,99 triệu đồng cho bản 256 GB. Ở mức giá này, người dùng có thể mua iPhone 8 Plus xách tay.

Theo dự đoán của các chủ cửa hàng, iPhone X về Việt Nam đầu tháng 11 sẽ tạo cơn sốt dù giá cao. Tuy nhiên, do các nhà bán lẻ đã "lén" tung chương trình đặt trước cho model này, tình trạng cửa hàng hét giá iPhone X lên đến hàng chục triệu đồng như những năm trước sẽ khó xảy ra. Theo đó, iPhone X chính hãng 64 GB sẽ có giá 29,9 triệu và 256 GB có giá 34,79 triệu đồng khi lên kệ tại Việt Nam.

VIDEO: iPhone X trên tay người Việt lên báo nước ngoài

Hình ảnh về chiếc iPhone X do một người dùng đăng lên Instagram dù chưa đến ngày lên kệ.

Duy Nguyễn