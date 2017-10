Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, Apple sẽ chính thức mở bán iPhone 8 chính hãng ở Việt Nam, thỏa lòng mong đợi của nhiều người hâm mộ.

Dù đã được mở bán chính hãng ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng cho tới giờ, bộ đôi sản phẩm mới iPhone 8, iPhone 8 Plus vẫn chưa chính thức mở bán tại Việt Nam. Mặc dù, hàng xách tay và phân phối theo đường không chính hãng đã xuất hiện tại Việt Nam từ khá sớm.

iPhone 8 Plus và iPhone 8 trong ngày ra mắt.

Thế nhưng với thông tin mới nhất khi Apple xác nhận sẽ mở bán iPhone 8 tại Việt Nam vào ngày 10.11.2017 chắc chắn sẽ khỏa lấp được tâm lý của nhiều người hâm mộ dòng điện thoại iPhone đang mong muốn sở hữu một sản phẩm được phân phối chính hãng. Theo lịch trình này, kể từ ngày hôm nay (24.10) thì chỉ còn hơn hai tuần nữa là iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ chính thức trình làng người tiêu dùng Việt.

Càng cận kề ngày iPhone 8, 8 Plus “đổ bộ” chính hãng về Việt Nam, sản phẩm iPhone thế hệ trước như iPhone 7 lại càng giảm giá. Khảo sát ở một số đại lý cho thấy, giá iPhone 7 bản 32 GB giờ chỉ còn niêm yết 15,99 triệu VNĐ, giảm gần 2 triệu VNĐ so với trước đây. Các phiên bản khác của iPhone 7 như bản 128 GB, cũng như iPhone 7 Plus bản 32 GB và bản 128 GB cũng giảm ít nhất 1 triệu VNĐ.

iPhone 7 đang giảm giá mạnh.

Điều đó cho thấy, sức “nóng” của iPhone 8 đối với giới hâm mộ ở thị trường Việt đang lấn át sản phẩm iPhone cũ. Trong thực tế iPhone 8 có những cải tiến vượt trội so với iPhone 7. Điển hình như bộ chip Apple A11 Bionic mạnh vô đối. Hay bộ camera kép của iPhone 8 Plus đang được DoxMark xếp ở vị trí đầu bảng về sức mạnh camera. Hiện giá bán của iPhone 8 và iPhone 8 Plus chính hãng ở thị trường Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ.

Để khách hàng có thêm thông tin tham khảo, dưới đây iPhone 8 và 8 Plus sẽ được giới thiệu các thông số chính qua hình ảnh:

Minh Trí