Mặc dù bị chỉ trích liên tục nhưng các nhà sản xuất phim Hàn Quốc vẫn giao vai chính cho thần tượng đến từ những nhóm nhạc nữ.

Phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay phần lớn các vai nữ chính đều được ưu ái giao cho thành viên nhóm nhạc nữ. Ngay cả khi khán giả phàn nàn về khả năng diễn xuất nửa vời của những diễn viên tay ngang này thì dường như nhà sản xuất vẫn bỏ ngoài tai.

Nhiều câu hỏi được đặt ra về vấn đề tại sao không thể giao vai cho những diễn viên thực lực, tại sao các tuyến vai quan trọng đều giao cho thần tượng... Phải chăng điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đang thiếu diễn viên nữ?

Thực trạng thần tượng xuất hiện tràn lan trên phim truyền hình

Chỉ trong năm 2017, số lượng phim giao vai chính và thứ chính cho các nữ thần tượng đã lên đến hơn mười đầu phim. Có thể kể đến Cô dâu thủy thần với Krystal vai nữ thần Mura, Joy (Red Velvet) trong The Liar and His Lover, School 2017 giao vai chính cho Kim Se Jeong (gugudan), Suzy sánh vai cùng Lee Jong Suk trong While you were sleeping...

SNSD là nhóm nhạc "được mùa" đóng phim nhất Kpop ở thời điểm hiện tại. Các thành viên nhóm đồng thời xuất quân với Yuri trong Defendant, Seo Hyun trong Bad Thief, Good Thief, Yoona sở hữu vai chính trong The King Loves và Soo Young "thầu" tận hai phim Man who sets the table và A person you could know...

SNSD với 4/8 thành viên lấn sân phim ảnh trong năm 2017.

"Gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana (After School) mới đây đã chính thức vào vai chính trong Four Sons, hợp tác cùng nam diễn viên Park Hae Jin. Một mẩu khác của After School là UEE tuy từ lâu đã không còn hoạt động chung với nhóm nhưng khi nhận vai chính trong Manhole vẫn không khỏi bị chỉ trích là thần tượng đóng phim.

Không chỉ phủ sóng ở mảng truyền hình, trên màn ảnh rộng các nữ thần tượng Kpop cũng "lấn chiếm" địa bàn với Sulli trong bộ phim 19+ Real, Seol Hyun (AOA) trong Memoir of a murderer...

Thiếu hụt nữ diễn viên ở độ tuổi 20

Sự xuất hiện tràn lan của các nữ thần tượng trên màn ảnh bất chấp khả năng diễn xuất yếu kém khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi: phải chăng Hàn Quốc đang thiếu hụt diễn viên trầm trọng?

Thực tế điện ảnh Hàn Quốc không thiếu diễn viên nữ. Những tên tuổi đình đám như Kim Hee Sun, Song Hye Kyo, Hwang Jung Eum, Han Ji Min, Seo Hyun Jin... vẫn hoạt động trong làng giải trí.

Tuy nhiên, những tên tuổi lớn này thường không nhận nhiều kịch bản trong một năm. Điển hình như Song Hye Kyo, bộ phim gần nhất của cô là Hậu duệ mặt trời được quay vào năm 2015 và phát sóng từ đầu 2016. Từ đó đến nay cô không tham gia thêm tác phẩm nào. Một mỹ nhân khác là Kim Tae Hee đã ngừng đóng phim từ năm 2015 sau Yong Pal. Nữ diễn viên được mệnh danh "Nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc" Han Hyo Joo từ sau W - Two Worlds (2016) đến nay chỉ đóng thêm hai phim điện ảnh.

Ngoài vấn đề về việc lựa chọn kịch bản khắt khe, những diễn viên nữ nổi tiếng kể trên còn gặp một rào cản khác về tuổi tác. Phần lớn những mỹ nhân này đều đã bước vào độ tuổi ngoài 30, một số còn gần chạm ngưỡng 40 như Gong Hyo Jin, Ha Ji Won...

Tuổi tác lớn trở thành chướng ngại lớn khi kịch bản các bộ phim truyền hình có xu hướng viết về những mối tình lãng mạn (dòng phim rom-com) giữa nhân vật nữ trẻ trung cùng nam chính đẹp trai tài giỏi. Khi diễn viên nam trẻ ở độ tuổi 20 liên tục xuất hiện thì thế hệ nữ diễn viên dòng phim thanh xuân thuở nào đều đã chạm ngưỡng 30.

Mặc dù sở hữu ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật nhưng khi đứng cạnh các bạn diễn kém tuổi, những nữ diễn viên này vẫn không che giấu được khoảng cách tuổi tác.

Ha Ji Won ở tuổi 39 không còn phù hợp với tạo hình học sinh và những vai diễn trẻ trung như thời đôi mươi.

Số lượng ít ỏi các diễn viên nằm trong độ tuổi 20 như Kim Ji Won, Jo Bo Ah, Lee Sung Kyung, Ryu Hwa Young... không thể đảm nhận được tất cả dự án phim được hình thành mỗi năm. Trong khi đó lứa diễn viên trẻ triển vọng như Kim Yoo Jung, Kim So Hyun, Kim Sae Ron, Jung Da Bin... đều chưa đủ 18 tuổi, không dễ nhận các vai diễn tình cảm thái quá.

Thần tượng vẫn chiếm ưu thế trên màn ảnh

Trong lúc màn ảnh thiếu hụt diễn viên nữ độ tuổi 20 thì giới thần tượng lại quá sẵn những cô gái tầm tuổi này. Thêm vào đó, khi để các thần tượng đảm nhận các tuyến vai quan trọng trong tác phẩm đoàn làm phim cũng thu về không ít điểm có lợi.

Mỗi thần tượng đều sở hữu một lượng fan riêng sẵn sàng ủng hộ thần tượng của mình trên mọi bước đường. Với nền công nghiệp giải trí đánh giá sự thành công của phim ảnh dựa vào tỉ suất người xem như Hàn Quốc, mỗi phim cần sở hữu một lượng khán giả theo dõi trung thành để đảm bảo rating.

Đó là lý do tại sao những mỹ nhân đình đám của Kpop như Yoona, Suzy, Krystal... luôn được săn đón. Chưa cần biết nội dung phim ra sao, fan đã sẵn lòng theo dõi không bỏ sót một tập.

Yoona, Krystal và Suzy là những thần tượng được săn đón nhất trên màn ảnh.

Thêm vào đó, những bộ phim sở hữu dàn diễn viên thần tượng thường dễ dàng đạt được số tiền bán bản quyền cao khi bán ra nước ngoài. Như bộ phim Manhole do Kim Jae Joong (JYJ) và UEE (After School) thủ vai chính, mặc dù rating trong nước đạt mức thấp kỉ lục nhưng Manhole vẫn được bán với giá 150 triệu won (hơn 3 tỷ đồng) cho một tập. Số tiền này còn cao hơn cả tiền bản quyền của "siêu phẩm" Hậu duệ mặt trời.

Dù luôn bị chỉ trích vì khả năng nhập vai hạn chế nhưng đứng trước những lợi ích mà thần tượng đá chéo sân mang lại, các nhà làm phim luôn sẵn lòng trao vai chính cho các diễn viên tay ngang này.

Trên thực tế nếu không thu nhận thần tượng vào các vai chính, các đạo diễn phim cũng không có nhiều sự lựa chọn. Đặt trọn sự thành bại của một tác phẩm vào những diễn viên vô danh là quyết định mạo hiểm.

Khán giả Hàn Quốc nói riêng và người yêu mến phim ảnh Hàn nói chung có thể sẽ phải chứng kiến cuộc đổ bộ của những người đẹp đá chéo sân diễn xuất trong một thời gian dài nữa. Ít nhất là cho đến khi lứa diễn viên nhí trưởng thành và bổ sung vào lực lượng diễn viên đang thiếu hụt.

Nghiêm Ngọc