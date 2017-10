Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 năm, Thỏa đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên tới gần 7 tỷ đồng. Hành vi của đối tượng đang bị PC45 – Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.

Ngày 15/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Đào Trọng Bằng – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Lương Thị Bích Thỏa( SN 1976, trú tại thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Thỏa đã gây nên nhiều phi vụ lừa đảo lên tới hàng tỷ đồng”.

Đối tượng Lương Thị Bích Thỏa.

Vì tin tưởng, các nạn nhân đã cho Thỏa vay từ trăm triệu tới tiền tỷ. Tháng 1/2011, Thỏa dùng lời ngon ngọt dụ dỗ bà H. - Phó hiệu trưởng trường tiểu học xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ cho mình vay tiền, sẽ trả lãi suất cao. Bà H. nhiều lần cho Thỏa vay tiền tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thống nhất, các khoản nợ được cộng dồn, Thỏa đã vay của bà H. hơn 1,7 tỷ đồng. Thỏa có trả cho bà H. 100 triệu đồng tiền lãi rồi “cao chạy xa bay”.

Bà Đỗ Thị X. (trú tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) là nạn nhân kế tiếp của Thỏa. Với lời hứa hẹn sẽ trả cho bà X. 5.000 đồng/triệu/ngày, đến thời điểm bỏ trốn, Thỏa đã vay của bà X. tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng.

Do ăn tiêu hoang phí nên đã dẫn đến việc Thỏa phải vay nợ nhiều người như trên. Các khoản tiền đã vay, Thỏa sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân và trả lãi suất của các khoản nợ trên. Đối tượng lấy tiền vay gốc của người này mang đi trả lãi cho người kia nên sau một thời gian đã dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ.

Theo Đại tá Bằng, đến tháng 6/2011, do bị mọi người đòi nợ nhiều nên đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, xác định nội dung tố cáo là có cơ sở, PC45 – Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Bích Thỏa về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã phát lệnh truy nã đối tượng này.

Qua xác minh, công an xác định Thỏa đã đi nhiều nơi ở Tây Nguyên, cuối cùng về tổ 7, khối 6, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tháng 9/2017, Thỏa bị cơ quan công an bắt giữ và thực hiện di lý về Hưng Yên.

Đến ngày 12/10, cơ quan công an có đủ cơ sở để xác định, từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2011, Thỏa đã lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của nhiều người để vay mượn tiền, tài sản của họ phục vụ vào việc chi tiêu cá nhân và thanh toán nợ. Tổng cộng số tiền Thỏa đã vay nợ của nhiều người gần 7 tỷ đồng.

PC45 – Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của Thỏa để xử lý theo luật định.

Minh Sơn