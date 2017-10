Trong 3 ngày qua, mưa lớn liên tiếp và kéo dài đã làm cho hàng nghìn ha lúa và rau màu trên địa bàn Hưng Yên bị chìm trong nước.

Mặc dù đã tăng cường các biện pháp chống úng, nhưng do các cây vụ Đông mới được gieo trồng gặp mưa lớn đã bị thiệt hại. Ảnh hưởng nặng nhất là thành phố Hưng Yên với hơn 1.000 ha diện tích lúa, rau màu và cây ăn quả bị ngập nước; trong đó hơn 40ha rau màu của xã Trung Nghĩa và phường An Tảo bị thiệt hại do bị nát, dập và hư hỏng. Nhiều diện tích cam bưởi đang chuẩn bị cho thu hoạch ở xã Quảng Châu cũng bị ảnh hưởng, có nguy cơ hỏng rễ nếu không rút nước kịp thời.

Tại huyện Phù Cừ, toàn bộ diện tích cây vụ Đông với hơn 900 ha bị ngập nặng, tập trung ở các xã Phan Sào Nam, Quang Hưng và Nhật Quang... Nhiều diện tích cây bị thối rễ, các cây vụ Đông mới trồng bị gãy đổ và dập nát do mưa lớn bị mất trắng hoàn toàn.

Mưa lớn đã làm một số diện tích cây vụ Đông, cây ăn quả bị úng cục bộ, trong đó hơn 400 ha của huyện Ân Thi, chủ yếu là các diện tích bí, ngô, tập trung ở các xã Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân, Hạ Lễ bị ngập nặng, nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng.

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã huy động 12 trạm bơm với 38 tổ máy ở các nơi có lượng mưa lớn trực tiếp bơm tiêu úng 24/24 giờ, đồng thời mở các cống tiêu tự chảy, để các diện tích bị úng rút cạn nước.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi thành phố Hưng Yên đã vận hành các trạm bơm Cửa Gàn, An Vũ, Hồng Nam ứng cứu các diện tích bị ngập. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện Phù Cừ, Ân Thi cùng các địa phương chủ động chống úng, khai rãnh trên đồng ruộng, vận hành tất cả các trạm bơm tiêu hút nước trên các sông trục, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Trên địa bàn Hưng Yên lượng mưa cao nhất ở thành phố Hưng Yên là gần 130mm, các huyện Ân Thi, Phù Cừ khoảng 100mm, các huyện Tiên Lữ và Kim Động hơn 90mm. Trước tình hình mưa lớn những ngày tới còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo các địa phương và nông dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống úng ngập, bảo vệ cây ăn quả và rau màu vụ Đông.

Tỉnh Hưng Yên cũng đã chỉ đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện vận hành hết công suất các máy bơm, tiêu nước ra sông, hướng dẫn nông dân làm rãnh xung quanh ruộng, sử dụng máy bơm dầu vét gạn nước, tránh để ngập úng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng. Nông dân các địa phương cũng huy động mọi nguồn lực chống úng, khẩn trương gặt hái những diện tích lúa và cây ăn quả đến thời kỳ thu hoạch, chuẩn bị nguồn giống để trồng bổ sung những cây trồng bị thiệt hại do ngập úng.

Mai Ngoan (TTXVN)