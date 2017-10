Mặc dù diện tích lúa mùa vừa được thu hoạch xong, nhưng thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhóm đối tượng 'giang hồ' đòi tiền 'bảo kê' của chủ máy gặt với giá từ 3 – 5 triệu đồng.

Ngày 18/10, ông Hoàng Hữu Sâm – Chủ tịch UBND xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu xác nhận với PV báo Người Đưa Tin sự việc kể trên.

Theo đó, toàn xã Việt Hòa có trên 390ha lúa vụ mùa nhưng những ngày thu hoạch vừa qua, nhân dân tại đây gặp nhiều khó khăn và bức xúc vì một số thanh niên lạ mặt ở nơi khác đến yêu cầu chủ máy gặt phải nộp tiền "bảo kê" từ 3 - 5 triệu đồng mới được gặt lúa cho bà con.

Ảnh minh họa.

Khi các chủ máy gặt đang thu hoạch lúa, nhóm đối tượng mang dao, kiếm đi từ cánh đồng này sang cánh đồng khác để uy hiếp. Mặc dù chưa xảy ra hậu quả lớn nhưng các chủ máy gặt và người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Đơn cử, trưa ngày 27/9, gia đình ông Hoàng Văn K. ở thôn Yên Khê, xã Việt Hòa đang chuẩn bị máy để gặt thửa ruộng ở cánh đồng Miếng Khánh thì bị một số thanh niên lạ mặt đến đe dọa, không cho thu hoạch và hành hung thành viên trong gia đình.

Ông Sâm cho biết, khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng ban công an xã đến hiện trường thì các đối tượng bỏ đi nơi khác.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng gây bất ổn về an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, UBND xã Việt Hòa đã báo cáo sự việc đến các đơn vị chức năng của huyện Khoái Châu để có biện pháp ngăn chặn và để người dân an tâm sản xuất.

Trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Ngọc Cự - Trưởng Công an huyện Khoái Châu thông tin: “Trước việc đòi tiền "bảo kê" các chủ máy gặt ở xã Việt Hòa, cơ quan công an đang tổ chức lực lượng để xác minh hành vi phạm tội, cũng như danh tính của các đối tượng”.

Trước đó, cũng liên quan đến các đối tượng đòi tiền "bảo kê" của các chủ máy gặt, ngày 6/10 và 7/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thành Nam (SN 1990, trú tại tập thể May 2, phường An Tảo, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và Hoàng Văn Hải (SN 1984, trú tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động). Các đối tượng này đã có hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản của các chủ máy gặt ở thị trấn Lương Bằng và xã Toàn Thắng, huyện Kim Động.

Minh Sơn