Trên chiến trường Syria, lực lượng đặc nhiệm Tiger Force với biệt danh 'Hổ Syria' hay 'Hùm xám sa mạc' chính là nỗi kinh hoàng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mỗi khi có sự xuất hiện của Tiger Force, IS thường vứt khí giới bỏ chạy.

Sau khi sức chiến đấu của SAA có dấu hiệu rệu rã trước sự tấn công của IS cùng các cánh quân đối lập, năm 2013, Tổng thống Syria Assad đã ra lệnh thành lập một đơn vị đặc nhiệm dưới quyền chỉ huy của Đại tá Suheil al-Hassan.

Đơn vị được thành lập lấy tên Tiger Force, tuy nhiên người ta hay gọi bằng biệt danh "Hùm xám sa mạc".

Tiger Force là một trong những đơn vị chiến đấu chủ lực của quân đội Syria (SAA), hầu hết các chiến thắng của SAA đều có bóng dáng của lực lượng này.

Sau chuỗi những thành công liên tục của Tiger Force, Đại tá Hassan được phong hàm Thiếu tướng vào năm 2015. Ông cũng được đề bạt vào vị trí tổng tham mưu trưởng quân đội Syria, tuy nhiên ông đã từ chối để chuyên tâm lãnh đạo lực lượng Tiger Force chống khủng bố.

Theo một số nguồn tin, đơn vị đặc nhiệm Tiger Force ngoài nguồn kinh phí từ chính phủ, họ còn được tài trợ bởi thương gia Rami Makhlouf, em họ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tiger Force đã đóng một vai trò quan trọng trong việc trong chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo khỏi IS vào năm 2016.

Thành phần chính của lực lượng này đa số đều là người bộ tộc Alawite theo dòng Hồi giáo Shia, cùng dòng với tổng thống Assad. Ngoài ra cũng còn có những binh sĩ thuộc bộ tộc khác, nhưng được tuyển chọn kỹ càng từ các đơn vị của quân đội Syria.

Tiger Force vẫn đang đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến của người dân Syria chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế và các nhóm phiến quân đối lập, được sự hậu thuẫn của nước ngoài.

Họ đang chiến đấu ở tuyến đầu nhằm giải phóng khu vực tỉnh Deir Ezzor, nơi được coi là cứ địa quan trọng cuối cùng của IS tại Syria.

Tin mới nhất từ chiến trường Syria cho biết, Tiger Force, dưới hỏa lực yểm trợ dữ dội của không quân Nga, đã hoàn toàn giải phóng thành phố AL-Mayadeen, nơi được coi là thủ đô của IS tại miền đông tỉnh Deir Ezzor.

Đây là chiến thắng quan trọng để làm bàn đạp tiến tới giải phóng hoàn toàn tỉnh Deir Ezzor khỏi bóng dáng khủng bố IS.

Sự thành công của các lực lượng Tiger phần lớn là do tài năng chỉ huy tài tình của Thiếu tướng Suheil al-Hassan. Chưa bao giờ al-Hassan để ai phàn nàn về tinh thần hay kỹ năng chiến đấu của các binh sĩ dưới quyền ông.

Tài của Thiếu tướng Suheil al-Hassan còn nằm ở khả năng liên kết giữa các cánh quân và các bộ tộc khác tại Syria mỗi khi ông triển khai lực lượng tiến đánh IS.

Được thành lập từ các bộ phận còn sót lại của sư đoàn bộ binh cơ giới số 4 và sư đoàn xe tăng số 11 của Quân đội Syria, kết hợp với việc tuyển thêm mới, quân số hiện nay của Tiger Force vào khoảng 1.000 binh sĩ.

Tiger Force được biên chế thành 2 nhóm lớn là “Báo đốm” (Cheetah Force - Qawat al-Fahoud) và “Báo đen” (Panther Force). Cả hai cánh quân này liên kết chặt chẽ để tạo thành hai gọng kìm kẹp chặt và tiêu diệt đối thủ.

Ban đầu, binh lính của Tiger Force sử dụng các loại vũ khí tương tự như phần lớn các đơn vị khác của SAA; tuy nhiên, sau khi Nga can thiệp quân sự vào Syria, Tiger Force đã được ưu tiên cung cấp các vũ khí hiện đại nhất của Nga. Họ vẫn tiếp tục tổ chức những cuộc đột kích vào những cứ điểm của IS tại tỉnh Deir Ezzor.

Việt Hùng