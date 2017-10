Dự kiến, chiếc smartphone cao cấp HTC U11 Plus sẽ được công bố vào ngày 02/11 tới đây.

Theo thông tin rò rỉ từ trang Twitter cá nhân Evan Blass (chuyên đưa ra những dự đoán chính xác về các sản phẩm công nghệ), HTC U11 Plus sẽ có khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68; tính năng bóp cạnh màn hình Edge Sense và loa Boom Sound chất lượng.

Với chứng nhận IP68, U11 Plus sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn so với U11 trước đó (chỉ đạt chuẩn IP67). Cụ thể, U11 Plus vẫn có khả năng chạy “ngon” khi bị ngâm dưới nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút trong khi U11 chỉ chịu được ở độ sâu 1m nước trong cùng khoảng thời gian.

HTC U11 Plus sẽ có cảm biến dấu vân tay ở mặt sau.

Ngoài ra, nguồn tin cũng hé lộ sản phẩm mới của HTC được trang bị viên pin 3930 mAh và hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Thêm nữa, thiết bị được cho là sở hữu màn hình LCD cỡ 6 inch (độ phân giải 1440 x 2880 pixel với tỷ lệ 18:9); camera sau đơn 12MP với khẩu độ f/1.7 và đèn flash LED kép; camera selfie 8MP.

Hình ảnh gần đây của U11 Plus cho thấy sản phẩm gần như không có viền màn hình hai cạnh bên. Dù có màn hình cỡ 6 inch nhưng kích thước tổng thể của máy khá gọn: 158,2 x 74,6 x 9,1mm – dài và hẹp hơn so với U11 (kích thước 153,9 x 75,9 x 7,9mm; màn hình cỡ 5,5 inch).

Được cung cấp sức mạnh bởi chip xử lý Qualcomm Snapdragon 835 cao cấp, HTC U11 Plus được dự đoán có tới 2 tùy chọn bộ nhớ: RAM 4GB + bộ nhớ trong 64GB và RAM 6GB + bộ nhớ trong 128GB. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng micro SD.

Dự kiến, U11 Plus sẽ được cài đặt sẵn phiên bản hệ điều hành Android 8.0 Oreo mới nhất. Điện thoại sẽ được ra mắt vào ngày 02/11 tới, chưa rõ thời điểm bán ra chính thức.

Trần Vy