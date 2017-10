Gần 100 người đã được điều động để tìm kiếm người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi. Sau gần 1 ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Núi cách nơi gặp nạn 500m

Vượt suối, người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 8/10, thông tin từ UBND xã Lục Dạ, huyện Con Cuông (Nghệ An), cho biết: Sau gần 1 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Ngân Văn Núi cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.

Được biết, UBND huyện Con Cuông đã huy động gần 100 người gồm bộ đội, biên phòng, công an, cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh, nước tại khe suối dâng cao, dòng chảy xiết nên công việc tìm kiếm tung tích nạn nhân gặp khó khăn. Gần 1 ngày sau khi mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện, thi thể nạn nhân đang được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, như Báo Giao Thông đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 7/10, anh Ngân Văn Núi (SN 1982, trú tại bản Lục Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông) đi qua Khe Cá để lấy gà của một người thân về nuôi. Tuy nhiên, do mấy ngày hôm nay trời mưa to, nước trong Khe Cá dâng cao nên khi anh Núi đi qua không may bị trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi. Lúc này, một tốp trẻ em chơi gần suối đã hô hoán mọi người ứng cứu nhưng không kịp.

Thủy Tiên