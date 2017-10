Hai học sinh lớp 4 trêu chọc nhau, một phụ huynh ở xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã kéo theo người nhà đến trường gây náo loạn, đánh thầy hiệu trưởng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 19/10, trong lúc giờ ra chơi, hai em Quân và Đạt (học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) đã trêu chọc, xô đẩy nhau. Sau đó cả hai em đều có hằn dấu tay ở má.

Tan buổi học về nhà, ông Hiền (bố của Đạt) gọi thêm anh trai của mình là ông Diệu chở Đạt quay lại trường yêu cầu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm xử lý vụ xô xát giữa 2 em Quân và em Đạt.

Trường Tiểu học Đỉnh Sơn, nơi phụ huynh học sinh, thầy hiệu phó và hiêu trưởng bị hành hung

Chị Xuân (mẹ em Trần Văn Quân) kể lại, khi thấy con đi học về có dấu bàn tay hằn trên má, khi hỏi Quân cho biết là đùa nhau với bạn Đạt cùng lớp.

Một lúc sau, chị Xuân nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm nói là đưa cháu đến văn phòng nhà trường vì phụ huynh em Đạt đang đòi gặp em Quân để giải quyết vụ việc.

Chị Xuân liền chở con trai quay lại trường học. Khi hai mẹ con vừa bước chân vào cổng trường thì người đàn ông tên Hiền (tức bố em Đạt) liền hỏi: "thằng Quân ở mô?". Đạt chỉ tay về phía bạn mình để trả lời bố "đó".

Ngay lập tức, vị phụ huynh này nhảy tới tát vào mặt Quân. Cú tát mạnh khiến em Quân ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại đó, người đàn ông này còn dùng chân, tay đấm đá liên tục vào người Quân khiến đầu em va vào cửa trường học bị chấn thương nặng.

Chứng kiến sự việc, thầy Nam, Phó hiệu trưởng nhà trường chạy đến ôm em Quân để can ngăn cũng bị vị phụ huynh này đánh.

Thấy con bị hành hung, chị Xuân kêu lên thì một người đàn ông khác có tên là Diệu (đi cùng vị phụ huynh em Đạt) cầm hung khí lao tới đấm đá, dọa giết nhưng chị Xuân kịp chạy thoát ra ngoài.

Thấy các đối tượng hung hãn, vừa đánh phụ huynh, học sinh lại đánh cả thầy hiệu phó, sự việc nhanh chóng được báo với Công an xã Đỉnh Sơn và lực lượng công an địa phương đã có mặt kịp thời.

Khi Công an xã Đỉnh Sơn có mặt để xử lý vụ việc, thay vì dừng lại hành vi côn đồ của mình, người nhà học sinh Đạt còn lao tới đánh luôn cả thầy Trần Văn Phú, Hiệu trưởng nhà trường rách mặt phải cấp cứu Bệnh viện đa khoa Con Cuông và phải khâu 5 mũi.

Chiều 21/10, chị Xuân (mẹ em Trần Văn Quân) cho biết, sau khi bị ông Hiền (bố Đạt) đánh ngất xỉu, Quân được người nhà và các giáo viên đưa tới Trung tâm y tế huyện Anh Sơn để cấp cứu. Hiện tại em Quân đang được các bác sỹ theo dõi và điều trị tại đây.

Video: Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Xuân đã làm đơn tố cáo sự việc gửi Chính quyền địa phương, Công an xã Đỉnh Sơn. Thấy sự việc nghiêm trọng, Công an xã Đỉnh Sơn đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên Công an huyện Anh Sơn để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Chiều 21/10, trao đổi với phóng viên VTC News qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn xác nhận sự việc trên là có thật và xảy ra cách đây mấy ngày tại địa phương. Hiện, Cơ quan Công an huyện Anh Sơn đang tiến hành điều tra xử lý.

PHAN SÁNG