Sau khi trải qua nhiều scandal ồn ào, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên khẳng định cô không còn vô tư như trước và luôn tự răn đe bản thân là không được mắc thêm sai lầm nào nữa.

Cách đây đúng một năm, ê-kíp Zing có cuộc phỏng vấn Hoa hậu Kỳ Duyên ngay thời điểm cô rơi vào khủng hoảng với loạt tai tiếng. Trong đó, đỉnh điểm là hình ảnh hút thuốc ở quán cà phê khiến cô gái 20 tuổi nhận nhiều lời chỉ trích là “trượt dốc”, “hư hỏng”.

Năm nay, Kỳ Duyên, 21 tuổi, gặp lại chúng tôi trước thềm sang Italy tham dự tuần lễ thời trang cũng như trong quá trình chuẩn bị ra mắt nhiều dự án. Chúng tôi hỏi vui sau một năm, cuộc sống của cô thế nào. Không suy nghĩ, Hoa hậu Việt Nam 2014 cười và hỏi ngược lại: “Chị nhìn em so với một năm trước có khác gì không ạ?”.

Quả thật, Kỳ Duyên hiện tại có sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp hơn. Theo cô, đó là kết quả của sự thay đổi bản thân, không còn vô tư như xưa, đặc biệt là lời tự răn đe bản thân “Không thể sai thêm một lần nào nữa”.

VIDEO: Kỳ Duyên: 'Tôi đề nghị chứ không xin đi thi hoa hậu'

Cựu Hoa hậu Việt Nam có những tâm sự về cuộc sống mới và ồn ào quanh việc dự thi hoa hậu.

- Cách đây 3 năm, chị bỗng chốc lên một tầm cao của “người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam” rồi cũng trượt dốc không phanh. Nhớ lại năm 18 tuổi, điều gì, cảm giác nào nảy ra trong đầu chị đầu tiên?

- Thời điểm đăng quang tôi vẫn là cô gái còn quá trẻ, vừa bước qua tuổi 18 đúng một tháng nên tư duy cũng như tờ giấy trắng, chưa có chút kinh nghiệm nào trong showbiz. Tôi thừa nhận chính điều này khiến mình dễ mắc phải những điều không hay.

Đó là quãng thời gian không hẳn buồn, cũng không quá vui mà là cảm giác rất khó diễn tả. Nếu phải dùng một từ để nói thì tôi nghĩ mình đã “choáng”. Một cô sinh viên vừa đỗ Đại học Ngoại thương lập tức đón nhận những hào quang choáng ngợp của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, mọi thứ mới mẻ dồn đến cùng một lúc làm sao tránh khỏi cảm giác này.

- Tìm kiếm từ khóa “scandal Hoa hậu Kỳ Duyên” thu được gần 1,5 triệu kết quả. Trong đó, sai lầm nào khiến chị hối hận và ước chi mọi thứ chưa bao giờ xảy ra?

- Tôi chưa bao giờ hối hận mà ngược lại còn phải cảm ơn những chuyện đã qua vì nhờ nó mới biết mình đứng ở vị trí nào và cần phải thay đổi. Tôi mất nhiều cơ hội vì hình ảnh thời điểm đó không đẹp.

Bây giờ, tôi lúc nào cũng nhớ quãng thời gian đen tối đó để răn đe bản thân không thể có thêm bất cứ giờ phút vô tư nào nữa. Tôi tự nhủ mình không thể lặp lại những lỗi lầm.

Tuy vậy khi nhìn lại, danh vị Hoa hậu Việt Nam vẫn là một thành công với tôi mà không phải ai cũng có được.

- Có người nói “Tuổi trẻ không thể không có sai lầm nhưng một sai lầm có thể giết chết tuổi trẻ”. Chị đồng cảm thế nào với câu nói này?

- Tuổi trẻ của tôi chưa đến mức bị giết chết như vậy. Tôi cảm thấy những sai lầm trước đây của mình vẫn có thể sửa chữa và làm lại được.

Ông bà ta có “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”. Thời gian qua, tôi đã thay đổi trong suy nghĩ cũng như định hướng rõ ràng cho sự nghiệp. Tuổi trẻ của ai cũng sẽ có sai lầm chứ không chỉ riêng tôi, quan trọng là mình biết nhìn nhận và thay đổi thế nào.

- Nhiều người còn cho rằng một phần lý do khiến chị hư là do bố mẹ quá nuông chiều?

- Tôi không nghĩ như vậy. Bố mẹ tôi không nuông chiều, thậm chí rất nghiêm khắc. Gia đình tôi làm kinh doanh đơn thuần, không liên quan đến showbiz nên khi con gái vừa đăng quang, họ hoang mang không biết tôi sẽ đối đầu với những thử thách gì. Nếu tôi lo lắng một thì cả hai lo đến 10.

Có lẽ do mọi người nhìn vào những nỗi lo đó và hiểu lầm rằng tôi được nuông chiều, nhưng sự thật không phải. Bố mẹ cũng không vẽ ra cho tôi phải làm thế này thế kia mà chỉ là hậu phương vững chắc.

- Có thông tin Kỳ Duyên bị bạn trai bỏ vì dính scandal, chị giải thích thế nào?

- Thông tin tôi bị bạn trai bỏ vì thị phi là sai. Bạn trai cũ của tôi là người rất tốt, mỗi khi tôi dính ồn ào, anh ấy đều ở bên cạnh an ủi. Tôi và bạn trai chia tay do không hợp tính cách chứ không phải do sợ dính thị phi.

- Kỳ Duyên từng thừa nhận mình quá vô tư và chiều chuộng bản thân là nguyên nhân khiến hình ảnh hoa hậu bị trượt dốc. Hiện tại, chị đã ngoan hơn chưa?

- Khó thay đổi không có nghĩa là không thể thay đổi. Đúng là điều này sẽ rất khó với cô gái có phần cá tính như tôi. Tôi luôn tự nhắc mình không được sống bản năng, làm điều gì cũng phải suy nghĩ và nhìn trước hậu quả mà việc làm đó mang lại.

Trước đây, tôi là người sống khá vội nên hiện tại, mọi thứ nhỏ nhất đều cần phải tính toán kỹ càng nhất. Tôi đã sai quá đủ, không thể sai thêm một lần nào nữa dù là chuyện nhỏ nhất.

Tôi cần phải sửa lại tính cách, học cách sống chậm hơn, biết để ý mọi thứ xung quanh. Tôi hiện chín chắn hơn và về diện mạo thì cũng xinh đẹp hơn (cười).

- Cám dỗ nào khiến chị phải dè chừng nhiều nhất để không sai thêm lần nào nữa: Tình, tiền hay danh vọng?

- Có lẽ vẫn là sự vô tư của chính mình. Đây là nguồn gốc của những chuyện không hay ngày trước. Cả một năm qua, tôi cố gắng tập cho mình thói quen ở nhà thì làm gì cũng được nhưng bước chân ra đường là phải chỉn chu, cẩn thận trong từng hành vi, lời ăn tiếng nói.

Ví dụ, tôi từng bị hiểu sai là có thái độ nóng nảy với mẹ, thực tế không đúng như mọi người nghĩ. Sự thật là không gian lúc đó quá ồn ào, tôi phải nói to để mẹ nghe được. Nhưng những người ở ngoài nhìn vào và hiểu sai sự việc rằng tôi có phản ứng không phải lẽ.

Lúc này, tôi đã dọn ra ở riêng để chủ động trong tất cả mọi công việc, mẹ không còn theo sát như xưa. Hơn nữa, con cái lớn rồi mà cứ ở cùng gia đình cũng không tiện lắm. Nói là ở riêng nhưng cũng rất gần vì hai nhà nằm trong cùng một khu. Nếu tôi cần bố mẹ hay có chuyện gì thì chỉ cần đi bộ khoảng vài phút là sang nhà nhau.

- Chị quyết định ở riêng để tiện cho công việc và cũng tiện hơn cho việc hẹn hò đúng không?

- Trước đây khi ở chung với bố mẹ, tôi cũng mời bạn trai cũ về chơi. Bố mẹ rất tâm lý, không quản lý quá nhiều tôi về chuyện yêu đương của con gái. Do đó, tôi không cần phải dọn ra ở riêng để tiện cho việc hẹn hò.

- Mới 21 tuổi đã dọn ra ở riêng, bố mẹ chị phản ứng ra sao?

- Khi tôi thưa chuyện muốn sống riêng, không khí gia đình căng thẳng không thua gì một cuộc khủng hoảng giữa ba mẹ và con cái. Tôi mất vài tháng thuyết phục để cả hai yên tâm.

- Sống một mình khiến bản thân thoải mái và tự lập nhưng khi thiếu sự kèm cặp của bố mẹ cũng dễ sa ngã. Chị đối mặt với “con dao 2 lưỡi” này bằng cách nào?

- Bố mẹ tôi rất khó tính nên từ bé tôi đã ở trong khuôn phép này. Vậy nên, dọn ra ở riêng hay thậm chí ra nước ngoài sống, tôi vẫn không có gì thay đổi. Còn hiện tôi độc thân, chẳng hẹn hò ai nên nếu ai có suy nghĩ sống riêng để thoải mái hẹn hò, yêu đương là thừa.

- Sau cuộc tình đổ vỡ với thiếu gia trẻ, chị sẽ chủ động yêu chậm lại hay vẫn yêu đầy bản năng như cũ?

- Tôi sẽ cân bằng giữa tình yêu và lý trí, không thể cái nào hơn cái nào được. Trước đây, tôi đã có những quyết định khá vội vàng nên sau này, nếu sẵn sàng cho một mối quan hệ, tôi phải tìm hiểu thật kỹ đối phương để không xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Tuy vậy, tôi vẫn thích một người đàn ông đẹp, giỏi và nhất là phải có sự chân thành.

- Trường hợp người ấy đã có vợ, chị vẫn yêu theo bản năng hay dừng lại theo lý trí?

- Tôi tôn trọng cuộc sống hôn nhân và gia đình người khác nên nếu phát hiện ra việc này sẽ chấm dứt ngay lập tức.

- Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn cùng bạn trai đại gia. Nhiều người cho rằng Thảo khôn ngoan khi biết giữ hình ảnh sạch không tì vết nên cũng may mắn trong tình yêu. Chị có ước mình như cô ấy?

- Mỗi người có định hướng và mong muốn trong tương lai khác nhau. Mong muốn lớn nhất của tôi là sự nghiệp vững chắc. Một người chồng tốt dĩ nhiên là ước mơ của tất cả phụ nữ nhưng tôi còn quá trẻ nên chưa muốn nghĩ đến việc lập gia đình.

- Nhắc đến Đăng Thu Thảo, mọi người vẫn gọi cô ấy là hoa hậu quốc dân vì tính cách nhẹ nhàng. Trong khi đó chị tự nhận mình là người cá tính, có vẻ chị chưa thật sự không phù hợp với danh hiệu này?

- Nếu không phù hợp, tại sao tôi được chọn để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014? Nỗ lực, tính cách, con người của tôi được thể hiện trong suốt quá trình tham gia cuộc thi và được BTC nhìn nhận công tâm trao vương miện.

Trước giờ cũng chưa ai cấm một hoa hậu có tính cách cá tính cả. Hơn nữa, tôi cá tính nhưng có điểm dừng chứ không phải như con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng là lao vào không suy nghĩ.

- Cách đây không lâu, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chia sẻ Kỳ Duyên chủ động xin được đi thi quốc tế. Thực hư chữ “xin” có ý nghĩa như thế nào?

- Tôi có bày tỏ nguyện vọng với phía đang nắm bản quyền các cuộc thi hoa hậu quốc tế tại Việt Nam rằng rất muốn được tham gia hai sân chơi nhan sắc là Miss World và Miss Universe.

Thời điểm đó, phía công ty cho biết hai cuộc thi này đã có người đề cử đi thi rồi, đồng thời gợi ý muốn tôi tham gia thi Hoa hậu xuyên quốc gia . Tuy nhiên, tôi xin từ chối thì thật sự không cảm thấy phù hợp.

Nói chung, tôi chỉ bày tỏ nguyện vọng của mình chứ không phải “xin”.

- Như vậy, việc BTC dùng chữ “xin” có khiến chị bị “mất mặt” hay làm mất giá trị của một cựu Hoa hậu Việt Nam?

- Tôi nghĩ việc này hơi khó nói. Nhưng nếu phía đơn vị này dùng từ khác thay cho từ “xin” sẽ thích hợp hơn, khiến tôi hài lòng hơn. Làm như vậy cũng không có gì là sai hoặc gây bất lợi cho mình. Còn nếu ngồi yên một chỗ đợi được mời thì không biết đến bao giờ.

- Thực tế, chỉ có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức được cử tham gia Miss World còn Miss Universe vẫn đang tìm kiếm thí sinh phù hợp thông qua một chương trình truyền hình thực tế... Vì sao chị không đăng ký tham dự như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Mai Ngô để tìm kiếm cơ hội?

- Nếu được cử thi Miss Universe, tôi sẽ nhận lời ngay lập tức. Còn nếu phải bắt đầu lại từ đầu bằng việc là thí sinh chương trình nào đó, tôi e sẽ không có nhiều thời gian. Ngoài ra, danh hiệu trong nước mà tôi đạt được là Hoa hậu Việt Nam cũng là quá đủ.

- Dù không nói ra, nhiều người mặc định bởi chị dính nhiều scandal, hình ảnh không đẹp nên không được tin tưởng. Bản thân chị chắc cũng đồng tình với điều này?

- Ai có suy nghĩ như vậy thì cứ để họ nghĩ thoải mái. Còn bày tỏ nguyện vọng là việc của tôi, cứ thế mà làm thôi. Thời gian dài qua mọi người không còn nhắc đến những chuyện cũ, họ đã nhìn thấy sự thay đổi của tôi.

- Chỉ là á hậu 1 cùng năm với chị nhưng Huyền My lại được BTC chọn đi thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Việc này có khiến chị chạnh lòng?

- Tại sao tôi phải buồn? Huyền My cũng chỉ là đi thi chứ đã được giải cao gì đâu? Tôi nên vui cho chị ấy nhiều hơn vì đã được đại diện cho Việt Nam tham gia một cuộc thi quốc tế. Nếu chị My đoạt giải cũng là đóng góp cho vẻ đẹp Việt.

- Là một người đẹp được tôn vinh trong cuộc thi này, nhìn lại chị tự đánh đánh giá mình đã gánh vác danh hiệu cao quý này một cách toàn tâm, toàn ý chưa?

- Tôi nghĩ mình đã hoàn thành đầy đủ các hoạt động thiện nguyện cũng như xây dựng hình ảnh của một Hoa hậu Việt Nam trong 2 năm đương nhiệm. Nhưng cũng có nhiều vấn đề chưa được chuẩn xác, gây ra những ồn ào.

Phương Giang