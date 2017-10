Ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ký ban hành Quyết định số 1946 công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nêu rõ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên nắm bắt tổng hợp thông tin thiệt hại từ các địa phương báo cáo UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Thủy điện Hòa Bình phải mở cửa xả đáy thứ 8 lúc 11h30 ngày 11/10.

Trưởng các đoàn được giao phụ trách các huyện, thành phố chủ động nắm bắt thông tin diễn biến mưa lũ tại địa bàn được giao phụ trách, để chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó thiên tai.

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương: Công điện số 110 ngày 10/10/2017 của Ban Chỉ hủy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Công điện số 15 ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa rất to. Vì vậy, tình trạng khẩn cấp do thiên tai được công bố để các địa phương theo dõi sát sao các hồ chứa nước, đường giao thông, các vị trí sạt lở trên địa bàn.

Trưa nay, thủy điện hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở 8 cửa xả. Đây là đợt xả lũ lớn nhất của hồ thủy điện Hòa Bình trong vòng 10 năm qua.

Liên quan đến diễn biến mưa lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà đang biến đổi chậm và duy trì ở mức cao.

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên nhanh. Lúc 13 giờ lưu lượng, mực nước trên các sông như sau:

- Trên sông Đà lưu lượng đến hồ Hòa Bình: 15900 m3/s (trên BĐ3: 3900 m3/s);

- Trên sông Hồng tại Hà Nội: 5.0m (dưới BĐ1: 4.5m);

Dự báo lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà:

Đến 19h ngày 11/10, lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng tăng lên mức: 17000m3/s (trên BĐ3: 5000 m3/s);

Đến 1h ngày 12/10, lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng giảm xuống mức: 10000m3/s (ở mức BĐ2);

Đến 13h ngày 12/10, lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng giảm xuống mức: 6000m3/s (dưới BĐ1: 2000 m3/s)/.

PV/VOV