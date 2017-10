Hòa Bình đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 16 phương tiện thủy đang khai thác cát, sỏi không có giấy phép và vận chuyển cát, sỏi không có hóa đơn, chứng từ, sử dụng phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm...

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổ công tác của Bộ Công an gồm các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát môi trường, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động do Cục Cảnh sát giao thông chủ trì thực hiện chuyên án số 817C về kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên tuyến hạ lưu sông Đà thuộc địa phận thành phố Hòa Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 16 phương tiện thủy đang khai thác cát, sỏi không có giấy phép và vận chuyển cát, sỏi không có hóa đơn, chứng từ, sử dụng phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm...

Các phương tiện đang bị tạm giữ và giao cho các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Hà (TTXVN)